Финал конкурса "Таланты Инессы Галанте" переносится на 14 июня

Организаторы ежегодного конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте" сообщили о переносе финала с 10 мая 2020 года на 14 июня.

"Мы хотим сохранить многолетние традиции конкурса и провести его заключительный этап в удобном для финалистов, классическом формате. Финал нашего творческого состязания – это, прежде всего, красивый концерт, живое присутствие участников совсем иначе воспринимается зрителями и уважаемым жюри. К тому же наши финалисты находятся в разных городах Латвии, сегодня общение с педагогами и репетиции происходит онлайн, а выступления вокалистов требуют участие концертмейстера. Мы очень надеемся, что 14 июня у нас уже будет возможность собраться всем вместе в прекрасном настроении и провести финал конкурса и награждение победителей в торжественной обстановке "Замка света" - в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки. А пока у наших талантливых финалистов есть больше времени на репетиции и подготовку к выступлению". – рассказала председатель жюри, оперная певица Инесса Галанте.

На данном этапе на официальном сайте конкурса продолжается зрительское голосование, которое определит обладателя "Приза зрительских симпатий". Отдать свой голос за наиболее понравившееся видеo-выступление можно до 30 мая.

В этом году в финал конкурса прошли 27 участников, среди них: 7 вокалистов, 6 претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", 7 - в категории "Игра на струнных инструментах" и 7 финалистов, претендующих на победу в категории "Игра на духовых и ударных инструментах". Среди финалистов молодые талантливые вокалисты и инструменталисты со всей Латвии, самому юному – всего 10 лет.