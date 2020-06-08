Финал и награждение победителей конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте 2020" состоится 14 июня в зале Зиедониса Латвийской национальной библиотеки.

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В финал конкурса прошли 27 участников, среди них: 7 вокалистов, 6 претендентов в категории "Игра на клавишных инструментах", 7 - в категории "Игра на струнных инструментах" и 7 финалистов, претендующих на победу в категории "Игра на духовых и ударных инструментах".

В этом году из-за карантинных ограничений организаторы конкурса – Фонд Инессы Галанте и Благотворительный фонд банка Rietumu – не могут пригласить всех желающих и предлагают стать гостями онлайн-концерта. Прямая видеотрансляция будет вестись на протяжении всего дня на официальной страничке конкурса в Facebook и на YouTube канале Инессы Галанте.

Помимо призов и стипендий победители традиционно получат возможность принять участие в музыкальных событиях и концертах, которые организует Фонд Инессы Галанте.