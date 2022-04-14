ФОТО. Батут, кино и автодром: в Риге открылся самый большой в Балтии центр развлечений Apollo Skypark

14 апреля в торговом центре Domina Shopping открылся крупнейший в Балтии развлекательный центр Apollo Skypark.

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Общая площадь Apollo Skypark - 7 тысяч квадратных метров. В комплексе есть огромный батутный центр, кинотеатр и детский парк аттракционов высотой с четырехэтажный дом.

Современный кинотеатр

Кинотеатр Apollo Kino Domina создан с концепцией самообслуживания для более удобной покупки билетов, напитков и закусок. Три кинозала, общей вместимостью 210 человек, оснащены новейшими технологиями. В каждом зале 70 мест: 62 клубных кресла и 4 двухместных дивана.

Самая большая в Европе батутная арена

Площадь батутной арены - 1750 квадратных метров. Тут есть длинные батутные трассы для посетителей всех возрастов и большие бассейны с пенопластовыми шариками, дополненные игровыми площадками с мячами и интерактивными играми.

В этой развлекательной зоне можно также испытать свои навыки в батутном баскетболе, в дуэльном баскетболе AeroStrike и разных играх играх на скорость и ловкость. Там же доступны цифровые батутные игры ValoJump и High 9 Duo, популярные среди детей и молодежи.

Городок детских аттракционов и автодром

Для маленьких посетителей открыт большой городок аттракционов высотой до 10 метров с лабиринтами для лазания и 13-метровой горкой. Также рядом есть автодром с 10 электромобилями.

20 помещений для праздников и ресторан

Развлекательный центр предлагает также помещения для проведения праздников, рассчитанные на группы 15-20 детей с родителями. Неподалеку расположены семейный ресторан Claudz и бесплатная комната отдыха для родителей.

В развитие развлекательного центра вложено 15,5 млн евро. 10 млн евро инвестировал EfTEN Capital (владелец Domina Shopping), 5,5 млн евро – парк развлечений Super Skypark и сеть кинотеатров Apollo Kino.