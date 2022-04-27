ФОТО: Без канкана, но с конферансье. В Даугавпилсском театре поставили кабаре-шоу

22 апреля в Даугавпилсском театре состоялась премьера Cabaret Dinabourg – чувственного шоу, в котором сплелись музыкальные номера, пластические перформансы, элементы циркового искусства и размышления квартета конферансье о многогранной природе отношений между мужчиной и женщиной.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Создатели Cabaret Dinabourg сознательно отказались от стереотипов, связанных с этим жанром, чтобы показать, что культура кабаре может существенно отличаться от того, что мы привыкли видеть. Канкан заменен чувственной пластикой, а веера из перьев – современными стилизованными костюмами. Неизменным остается лишь дух кабаре – атмосфера праздника и свободы.

"Идея создать кабаре появилась во время чрезвычайной ситуации, когда репертуар театра пополнялся новыми спектаклями, но их нельзя было показать зрителям из-за ограничений на проведение публичных мероприятий, - рассказывает режиссер Олег Шапошников. - Возникло желание экспериментировать, реинкарнировать забытые традиции и создать в Даугавпилсе необычный культурный феномен, в котором бы соединились разнообразие сценического искусства и таланты местных исполнителей. Поэтому вместе с труппой Даугавпилсского театра в кабаре-шоу участвуют и другие талантливые горожане – солисты, музыканты, воспитанницы цирковой студии. Очень важно подчеркнуть, что самая большая ценность города – это его жители".

Новое кабаре-шоу зрители могут смотреть за столиками в партере или на балконе, где места размещены традиционно. Перед началом шоу и в антракте звучат джазовые импровизации.

В Cabaret Dinabourg участвуют: Александр Комаров, Занда Манкопа, Елена Нетесина, Ритвар Гайлумс, Кристина Захарова, Наталия Котон, Alisa May, Марк Шелутко, Алина Калина, Луиза Прокофьева, Артем Афанасьев, Ванда Гибовская, Евгений Михайлов, Светлана Морозова, Раймонд Паэгле, Дарья Шакалова, Александра Когуц, Алиса Матвеева, Мирослав Блакунов, Отто Ковчи, Артур Рудзитис, Олег Шапошников, Светлана Блажевич, Егор Коробков.

Режиссер Cabaret Dinabourg – Олег Шапошников, автор либретто – Александр Комаров, хореограф – Ирина Богерук, сценограф и художница по костюмам – Инга Бермака, художник по свету – Сергей Васильев.

Представление идет на латышском и русском языках, адресовано зрителям старше 16 лет. Продолжительность спектакля: 2 часа 30 минут (с перерывом).

Следующие спектакли – 20 и 21 мая, начало в 20:00.

Билеты - в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.