ФОТО: Без объятий и поцелуев. В Риге проходит выставка о новой "коронареальности"

С 30 июня по 27 июля в Галерее современного искусства Happy Art Museum открыта выставка-инсталляция No hugs and kisses ("Без объятий и поцелуев") белорусской художницы Марии Гвардейцевой. Инсталляция посвящена влиянию COVID-19 на взаимодействие людей, когда мир, привыкший путешествовать и вести активную социальную жизнь, вынужден был остановиться.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Инсталляция состоит из 4 отдельных комнат. Экспозицию открывает зона Zoom-ужинов с видео реальных людей. Одно из пространств посвящено врачам и их вкладу в борьбе с пандемией: там можно увидеть документальный мини-фильм, снятый GoPro камерой — один день из жизни главврача отделения, где лечат больных коронавирусом. В зоне аэропортов демонстрируется фильм об опустевших индустриальных зонах аэропортов. Все видео сняты в апреле 2020 года. Завершает инсталляцию пространство, на оформление которого ушло 3,5 тысячи латексных перчаток.

"Невидимые эмоциональные изменения — спустя три месяца изоляции мы стали другими. Но какими? Какие переживания мы открыли в себе, а какие прошли незамеченными умом? Мне важно было "заякорить" эмоции и новые привычки поведения — и инсталляция появилась как рефлексия, отражение этих стремительных социальных сдвигов" , — рассказывает автор.

Мария Гвардейцева создает инсталляции на острые социальные темы, работая с различными медиа и объектами. Работы Марии участвовали в выставках в Белоруссии, Украине, Польше, Литве.

Билеты на выставку можно приобрести в кассах сети Biļešu Serviss.