ФОТО: Чулпан Хаматова в моноспектакле Post Scriptum на сцене Нового Рижского театра
Foto: Jānis Deinats

В Новом Рижском театре состоялась премьера спектакля Post Scriptum с выдающейся российской актрисой Чулпан Хаматовой в главной и единственной роли. Режиссер спектакля – Алвис Херманис.

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Уже сообщалось, что российская актриса Чулпан Хаматова переехала жить в Латвию. После ее переезда режиссер и руководитель Рижского Нового театра Алвис Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерской труппе.

Для создания последнего спектакля нынешнего театрального сезона были частично использованы публикации убитой российской журналистки Анны Политковской из ​​"Новой газеты", а также запрещенный цензурой раздел романа Федора Достоевского "Бесы". Художник-постановщик и художник по костюмам спектакля – Кристине Юрьяне.

Ближайшие показы Post Scriptum - 16, 17, 18 и 19 июня. Билеты можно приобрести в кассах Biļešu paradīze.

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