"День рождения Шерлока Холмса", который проходит в столице 18 марта, можно назвать самым костюмированным городским рижским праздником. Событие собрало рекордное количество мисс, миссис и джентльменов в центре города. Для участников это прекрасный повод на один день стать актером и примерить на себя образ из популярных рассказов Артура Конана Дойла о великом детективе.

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В этом году читатели Delfi впервые сами могут выбрать обладателей лучших образов персонажей книг и фильмов о Шерлоке Холмсе. Голосование проходит в четырех категориях:

Лучший Холмс. Принимаются все прочтения великого сыщика. От книжных и экранных до собственных индивидуальных образов. Не обязательны костюмы от "А" до "Я". Достаточно деталей, чтобы создать узнаваемый образ

Принимаются все прочтения великого сыщика. От книжных и экранных до собственных индивидуальных образов. Не обязательны костюмы от "А" до "Я". Достаточно деталей, чтобы создать узнаваемый образ Лучший женский образ. В этой номинации участвуют все женские персонажи произведений о Шерлоке Холмсе: от добрейшей миссис Хадсон до роковой красавицы Ирен Адлер

В этой номинации участвуют все женские персонажи произведений о Шерлоке Холмсе: от добрейшей миссис Хадсон до роковой красавицы Ирен Адлер Лучший мужской образ. Здесь целый калейдоскоп персонажей: от очаровательного доктора Ватсона и опасного, но харизматичного профессора Мориарти до сэра Генри Баскервиля, доктора Мортимера, Бэрримора и многих других.

Здесь целый калейдоскоп персонажей: от очаровательного доктора Ватсона и опасного, но харизматичного профессора Мориарти до сэра Генри Баскервиля, доктора Мортимера, Бэрримора и многих других. Лучший детский образ. Каждый год в красочном параде участвуют маленькие актеры, воображающие себя и холмсами, и констеблями и просто друзьями великого сыщика, а также правнучками миссис Хадсон

Победителей в каждой номинации ждут призы зрительских симпатий, предоставленные организаторами праздника – маркетинговым агентством PR LINIJA, членами жюри и партнерами: посольством Великобритании в Латвии, рижским Музеем моды и компании LIZI (официальный представитель бренда Ravensburger).

Голосование продлится до 22 марта. У каждого участника на фото есть табличка с номером, именно этот номер надо указать при голосовании.

Лучший Шерлок Холмс

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Лучший женский образ

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Лучший мужской образ

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Лучший детский образ