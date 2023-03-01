ФОТО. Индейцы на берегу Гауи. В рижской галерее Istaba открылась яркая выставка Кристианы Димитере

До 24 марта в галерее Istaba будут выставлены картины и скульптуры персональной выставки Кристианы Димитаре "Индейцы на берегу Гауи" - волки и пингвины, темные воды и красное небо. Вход бесплатный.

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Несмотря на экзотические цвета и динамичные сюжеты, очевидно, что речь не про Латинскую Америку. Собственно, сама Кристиана — тот самый индеец, который живет вдали от городской суеты и рабочего календаря и ежедневно выходит на охоту в джунгли берегов извилистой и скалистой Гауи, собрать "сонной травы" в зарослях на берегу или вытащить раков из-под коряги. И черный пес ей верно служит, защищая жилище от разгулявшихся лис и волков.

"Мои индейцы — символ свободных и храбрых людей!", - рассказывает Кристиана. И вспоминает, как представители гордых народов появились в ее жизни. Сперва, на увиденной в доме друзей родителей картине Розенталя: "Скорей всего, эта индианка была латышкой с ожогом, полученным в процессе загара на пляже Гауи". Потом в коридоре у друга увидела изображение индейца из Перу. Позже Кристиана узнала, что в этих местах жили племена отважных ливов и их вождь Каупо — такие же черноволосые и свободолюбивые. Образ так заинтриговал, что с тех пор индейцы стали одними из любимых образов Кристианы.

Индейские образы унесли Кристиану на далекий Южный полюс, где на прекрасном тающем айсберге, плывущем в никуда, жмутся друг к другу черно-белые пингвины. И снова это не про места столь отдаленные, о чем без обиняков намекает второе название картины – Dzimtenīte ("Родинка")...

Это 12-я персональная выставка Кристианы Димитере. Работы художницы находятся в частных коллекциях во многих странах мира, а также в собраниях Латвийского национального художественного музея и Городского музея Хальмстада (Швеция). Кристиана иллюстрировала книги, была художником анимационных фильмов, создавала костюмы и сценографию.