ФОТО: На сцену ЛНО вернулась легендарная "Аида"

6 марта Латвийская национальная опера возобновила на своей сцене знаменитую "Аиду" в постановке Мары Кимеле и художника Илмара Блумбергса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На премьерном показе за пультом стоял выдающийся итальянский дирижер Пьер Джорджио Моранди. В заглавной роли дебютировала Татьяна Треногина, в роли Радамеса - Андрис Лудвигс. Следующие показы - 9 и 12 марта.

"Аида" - один из популярнейших спектаклей мировой оперной сцены. Постановка ЛНО 1998-го года по праву считается одной из лучших, благодаря режиссуре Мары Кимеле и сценографии и костюмам Илмара Блумбергса.

Правда, не так давно режиссер публично высказала свои претензии ЛНО, так как ее даже не поставили в известность, что оперу в ее постановке возрождают на сцене театра. Тогда она рассказала Kas Jauns, что для ЛНО это обычная практика - возвращать спектакли после "простоя" даже в пару лет. Но с "Аидой" совсем другая история. Постановка уже не входит в репертуар театра, а декорации лет 15 как минимум пролежали в ангаре - и возвращение спектакля требует очень больших сил и вложений.

По словам Мары Кимеле, указывать ее в качестве режиссера сейчас не совсем корректно: "Я ставила "Аиду", которая была 25 лет назад". Она допустила, что "ремейк" получится и собиралась обратиться к администрации ЛНО с просьбой убрать ее имя из всех анонсов и афиш.

Билеты можно приобрести в кассах ЛНО и сети Biļešu paradīze.