Publicitātes foto/Andris Tone
Foto: Publicitātes foto/Andris Tone

Латвийская национальная опера и балет начинает новый сезон премьерой балета "Лебединое озеро" в постановке Айвара Лейманиса. 2 и 4 сентября у зрителей есть уникальная возможность увидеть в роли Зигфрида одного из лучших современных танцовщиков мира - премьера Лондонского Королевского балета Вадима Мунтагирова.

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Его партнершей будет Юлия Браэр (Одетта/Одиллия). Также в заглавных ролях будут заняты Виктор Сейко, Зигмар Кирилко, Айден Вильям Конефри, Иоланта Гулбе, Алисе Прудане и Анния Копштале.

В Латвии "Лебединое озеро" впервые было поставлено в 1926 году. Нынешняя постановка - уже восьмая на сцене ЛНОБ.

Постановщик Айвар Лейманис сохранил оригинальную хореографию Мариуса Петипа и Льва Иванова, дополнив ее несколькими вариациями.

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DELFI Showtime
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