ФОТО: Опера начинается с костюма. В Сигулде открылась выставка работ выдающейся художницы Иевы Кундзини

Если в ближайшие дни будете в Сигулде, не упустите возможность увидеть выставку потрясающих сценических костюмов Иевы Кундзини на Привокзальной площади города. Все экспонаты были созданы художницей специально для постановок Оперного фестиваля.
Выставка приурочена к очередному фестивалю, который в этом году пройдет с 29 по 31 июля. Экспозиция доступна до 10 августа.
Иева Кундзиня сотрудничает с организаторами мероприятия с самого его начала, почти 20 лет она создает эскизы и костюмы для спектаклей фестиваля.
Иева Кундзиня начала свою карьеру художника по костюмам еще в 60-е годы прошлого века на Рижской киностудии. Создавала одежду для героев лент, уже вошедших в золотой кинофонд Латвии ("Цеплис", "Ранняя ржавчина", "Спридитис" и др.). Много работала в театрах Риги, Валмиеры, Лиепаи и Даугавпилса. Обладает обширными знаниями в области истории костюма и острым чувством современной моды. В этом году Иева Кундзиня получила награду "Большой Кристапс" за прижизненный вклад в киноискусство и стала обладательницей Ордена Трех Звезд.
Международный фестиваль оперной музыки в этом году пройдет в Сигулде с 29 по 31 июля, со специальной праздничной программой и постановкой оперы Пуччини "Богема". Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze, цена - 15-55 евро.
Подробная информация о фестивале и программе: http://www.opersvetki.lv/