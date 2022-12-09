ФОТО: Политика, эротика, Паулс - необычная премьера в театре кукол, только для взрослых
Foto: Matīss Markovskis

9 декабря Латвийский театр кукол покажет необычную премьеру - политически-эротическое кабаре для взрослых "Без морали. С куклами".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В работе над постановкой принимал участие весь творческий коллектив театра. Спектакль состоит из 30 концертных номеров, в которых используются популярные мелодии Раймонда Паулса и песни групп Credo, Linga, Instrumenti, Musiqq и других.

Как отмечают авторы, это не только музыкально-юмористическое представление, но и рефлексия на актуальные темы - загрязнение окружающей среды, желание быть в центре внимания и получать признание.

После премьеры ближйшие показы состоятся 10, 14 и 18 декабря и 19 и 20 января. Вход - с 16 лет.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Программа праздников в Лиепае. Как культурно и насыщенно провести выходные
Кто кого кормил? Мифы и правда о промышленности в Латвийской ССР
Будущее за коноплей и 15 тонн ткани в день. Как в Лиепае производят гигиенические товары
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег
Праздничные украшения и путеводитель по уличному искусству в Лиепае