ФОТО: Политика, эротика, Паулс - необычная премьера в театре кукол, только для взрослых

9 декабря Латвийский театр кукол покажет необычную премьеру - политически-эротическое кабаре для взрослых "Без морали. С куклами".

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В работе над постановкой принимал участие весь творческий коллектив театра. Спектакль состоит из 30 концертных номеров, в которых используются популярные мелодии Раймонда Паулса и песни групп Credo, Linga, Instrumenti, Musiqq и других.

Как отмечают авторы, это не только музыкально-юмористическое представление, но и рефлексия на актуальные темы - загрязнение окружающей среды, желание быть в центре внимания и получать признание.

После премьеры ближйшие показы состоятся 10, 14 и 18 декабря и 19 и 20 января. Вход - с 16 лет.

Билеты можно приобрести в кассах сети Biļešu paradīze.