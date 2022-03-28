ФОТО: Рождественское чудо. В ЛНО прошла премьера оперы "Амал и ночные гости"

26 марта Латвийская национальная опера представила новый оперный спектакль для детей "Амал и ночные гости".

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Джан Карло Менотти написал эту оперу по заказу телеканала NBC в середине прошлого века на основе рождественской легенды о трех волхвах. "Амал и ночные гости" стала первой в мире телеоперой и ежегодно демонстрируется под Рождество на канале NBC.

Главный герой - бедный любознательный мальчик Амал, который может ходить только на костылях. Однажды ночью к ним в дом стучатся три короля, которые ищут нового божественного сына - будущего справедливого правителя. Мама Амала дала путникам приют, но ночью их паж уличил ее в краже золота. Мальчик бросается на защиту матери и и короли прощают ее, ведь сыну Господнему для создания своего царства сокровища не нужны. А Амал исцеляется от своего недуга и отправляется к Христу вместе с королями, чтобы принести ему в дар свои костыли (больше у него ничего нет) – в знак благодарности за произошедшее с ним чудо.

Ближайшие показы в ЛНО пройдут 3, 10 и 16 апреля.