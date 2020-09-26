ФОТО: Русский театр научит драться, целоваться и выпивать по К. Станиславскому и М. Чехову

В Рижском русском театре им. М. Чехова запустили уникальный интерактивный проект "Мост Рига – Голливуд". Предлагается взглянуть на Ригу и на жизнь глазами гениального актера Михаила Чехова (1891-1955) - племянника Антона Павловича. Сегодня по его системе играет пол-Голливуда с Леонардо ди Каприо во главе, но мало кто помнит, что до Америки Чехов жил и творил в Риге, где создал первую актерскую школу.

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В Ригу актер впервые прибыл в 1931 году, когда его слава уже гремела по России и Европе — на перроне железнодорожного вокзала Риги его готовы были порвать на части два директора местных театров — национального и русского. Но не признали в толпе: Чехов был гением перевоплощения, с 18 лет он свободно играл 80-летних стариков, достоверно умирая и возрождаясь.

Пробыв в Риге два года и плодотворно поработав в местных театрах, позже из Америки Чехов писал: "Там в Риге осталась театральная латышская молодежь, которую я воспитал. Не потерял с ними связь. Они пишут, а я переживаю с ними успехи. И пусть Рига далека – по ту сторону океана, тянет к ней..." (Подробнее о жизни Чехова в Риге — здесь.)

Новый проект единственного театра мира, который носит имя Михаила Чехова, проходит на трех языках — русском, латышском и английском. Он состоит из двух частей.

Foto: Из архива Рижского русского театра им. М.Чехова

Первая часть — бесплатная. Это самостоятельная прогулка по чеховским местам Риги с помощью интерактивного приложения в телефоне Overly — скачиваешь аппликацию, идешь по карте, в обозначенных местах сканируешь QR-коды и узнаешь, что здесь 90 лет назад делал Михаил Чехов — где он жил, где гулял, где ел-пил, где работал. Один из пунктов - Рижский русский театр им. М. Чехова, который, правда, во времена Михаила Александровича временно располагался в нынешнем Доме латышского общества. Подробности - на сайте проекта.

Вторая часть — по билетам - увлекательное путешествие группы из 25 человек по закулисью Русского театра в сопровождении актеров - Максима Бусела, Юлии Бернгардт, Яны Хербсты и Игоря Назаренко. Небольшие фильм и спектакль о Чехове, а также актерский тренинг на Большой сцене театра по его методике, из которого станет ясно, чем отличаются драка, поцелуи и выпивание по Станиславскому и Чехову.

Проект реализуется совместно с Live Riga и агентством Ogilvy PR&Influencey.