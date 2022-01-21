Фото с премьеры. Уроки доброты в новом мюзикле по мотивам сказки "Звездный мальчик"

19 января во Дворце культуры VEF состоялась премьера нового мюзикла "Звездный мальчик" по одноименной сказке Оскара Уайльда.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Звездный мальчик" — это красивая и эмоциональная история о взрослении и о ценностях жизни. Главный герой сказки ищет ответ на вопрос "Кто я?", преодолевая зло и гордыню, учась смирению и состраданию, открывая сердце любви и обретая верных друзей и семью.

"Из всех сказок Оскара Уайльда, которые я читал в детстве, мне больше всего запомнилась "Звездный мальчик". Как композитору мне давно казалась интересной идея превратить эту историю в мюзикл. Поэтический язык писателя, его окружение, персонажи и история жизни главного героя — чрезвычайно красочные", — говорит композитор Янис Лусенс, написавший музыку к постановке.

Текст для мюзикла написал один из известнейших современных поэтов Латвии Карлис Вердиньш. Главные роли исполняют ученики музыкального отделения Рижского Домского хорового училища, а также учащиеся и выпускники музыкального отделения Рижского Домского хора. Режиссер — Мартиньш Кагайнис, хореограф — Эгия Абаровича, педагог по вокалу — Анния Путниня, а костюмами и сценографией занималось объединение художников Grāfienes.

Ближайшие показы:

Лиепая - 21 января

Елгава - 22 января

Цесис - 23 января

Резекне - 5 февраля

Валмиера - 6 февраля

Вентспилс - 12 февраля

Огре - 13 февраля

Дополнительные показы:

Елгава - 22 января

Цесис - 23 января

Рига - 2 февраля

Билеты в кассах Biļešu Paradīze.