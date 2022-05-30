ФОТО. В поисках идеальной Латвии. В Художественном музее - выставка к 150-летию классика пейзажа Пурвитиса

С 28 мая по 9 октября 2022 года в главном здании Латвийского Национального художественного музея проходит выставка "Пурвитис", посвящённая 150-летию выдающегося латышского пейзажиста Вильгельма Пурвитиса - певца "идеальной Латвии", "анатома снега", фаворита Дягилева, страстного патриота и европейца с широкими взглядами.

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Пурвитис - один из трех столпов-основателей латвийского живописного искусства. Вместе с Янисом Розенталсом и Йохансом Валтерсом, чьи 150-летние юбилеи Латвия уже отмечала раньше. Пурвитис — младший. Это трио считается символом национальной идентичности. В ноябре прошлого года 41-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО включила 150-летний юбилей Пурвитиса в календарь отмечаемых дней ЮНЕСКО в 2022 году.

Не познав Пурвитиса, не познаешь Латвию, - уверены культурологи. Идеальную Латвию, которую всю свою жизнь искал художник.



Foto: DELFI

Директор Национального художественного музея мара Лаце представляет работы своего предшественника - Вильгельма Пурвитиса, "певца иеальной Латвии".

"Пурвитис сделал многое, чтобы в Латвии была своя Академия художеств, хотя в то время многие художники считали академии безнадежно устаревшим и ненужным делом. Могу позволить себе сказать, что Пурвитис был моим коллегой. С 1919 по 1944 год он возглавлял Художественный музей, заботился о том, чтобы латышских художников знали в мире. Это было непростое время — войти в музей после Первой мировой и уйти во Вторую, чтобы покинуть родину и трагически умереть, - так выставку лично представила директор Национального художественного музея Мара Лаце.

Самый подделываемый латышский художник

Пурвитис писал очень много. Сам он подсчитал, что к 1932 году создал около двух тысяч картин. Увы, около 800 работ сгорело в 1944 году при пожаре в Елгавском доме художника — там он собирал свою коллекцию, куда входили и работы его талантливых современников, чтобы в конце жизни передать в дар музея. Сбегая от советской власти, Пурвитис взял с собой сотни картин, которые тоже пропали без вести.

Foto: DELFI

"В свое время считалось, что в каждом уважающем себя доме должен быть хоть один Пурвитис. И до сих пор его много в частных коллекциях, - рассказывает Мара Лаце. - Время от времени всплывают новые работы, который нам кто-то что-то хочет подарить или продать. Но это немного. Кроме того, из всех латышских художников, его чаще всех подделывают".

В Латвии сегодня находится всего около 200 работ Пурвитиса, в том числе около ста — в распоряжении музея. В частности, две важных картины были переданы музею потомками первой женщины-миллионера и медиамагнатши Эмилии Беньямини.

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От крестьянского сына до директора музея

Сын латышских крестьян. Родился 3 марта 1872 года на хуторе Вецяужи Яунпилсской волости, где прожил до 16 лет. В этом году фонд Viegli, которому принадлежит эта недвижимость, возродил идею создать там дом-музей художника. По иронии судьбы как раз в марте этого года в Мариуполе был разрушен дом-музей учителя Пурвитиса — знаменитого русского пейзажиста Архипа Куинджи.

В конце 19-го века Пурвитис блестяще завершил Императорскую Санкт-Петербургскую Академию художеств с большой золотой медалью, победившей в конкурсе дипломной работой и иностранной стипендией, которая позволяла ему год жить за границей — учиться и работать. Самая ранняя сохранившаяся работа из того периода — "Зимний вечер" 1894 года. "Пурвитис рано стал модернизировать свой стиль, уходя от тяжелого реализма, - рассказывает куратор выставки Айя Браслиня. - Но при этом он придерживался школы старых мастеров, не поддаваясь модным течениям". В 1913 году Пурвитис получил звание академика Санкт-Петербургской академии искусств — высший ранг в среде искусства.

Foto: DELFI

Одной из ключевых фигур в биографии Пурвитиса стал русский критик, мецйенат и антрепренер Сергей Дягилев. В 1898 году он позвал художника стать участником русско-финской выставки искусства, откуда часть работ поехала показываться по Европе. Одна из этих работ представлена на выставке "Осенний пейзаж". Пурвитиса там позиционировали как модернового русского художника.

В Латвии Пурвитис приложил много усилий, чтобы развивать латышское искусство, сотрудничал с обществами художников. При этом его главными меценатами были балтийские немцы — бароны и ценители искусства Энгельхарт и Мантейфель. Они были самыми активными покупателями его работ. В 1905 году Пурвитис принял участие в публичной полемике — отказался подписать Петицию латышской интеллигенции, объяснив это тем, что не хочет связывать искусство с политикой, что породило социально-этнический конфликт — Пурвитис предпочел на три года переехать в Ревель (Таллин) — работы того периода представлены на выставке ("Северная ночь"). Впрочем, в подписании Декларации о независимости Латвии в Национальном театре Пурвитис участвовал лично, о чем сохранилось фотосвидетельство.

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Свои художественные идеи он черпал из природы — мог целыми днями бродить в рыбацких сапогах по болотам или лежать лицом в небо, разглядывая облака. Пурвитис считался "анатомом снега". В 1902 году он совершил путешествие в Норвегию, Исландию и на Шпицберген, где изучал особенности зрительного восприятия снега.. Сам художник считал сюжет в своих работах не важным — важней всего для него была форма. И конечно, свет — в его картинах 50 оттенков латвийского серого сияли неземным светом.

Если с 1910 года начинается "классический Пурвитис", которого, как сказала одна из кураторов, узнает любой рыбак. То к 40-м годам художник почти полностью отошел от сюжета в пользу почти абстракции, но этих работ на выставке нет. Зато есть серия поздних работ, в которых классика не узнать — широкие, яркие и динамичные мазки открывают совершенно неизвестного Пурвитиса: что-то от Сезанна, что-то от северных экспрессионистов. Такого можно увидеть только на выставке.

К слову, при жизни у Пурвитиса было совсем не много персональных выставок. Художник был очень чувствителен к критике, и когда после выставки 1911 года получил резкие отзывы, притих надолго — выставлялся только вместе с другими коллегами. Не случился и полный каталог его работ — над ним долго работали в 40-х. То художник был неудовлетворен, то автор. Потом оба уехали в эмиграцию.

В Риге Пурвитис жил на бульваре Аспазияс, 6 - в доме, где теперь находится "Дом Европы". Такое будущее вполне отвечает видениям Пурвитиса — он был страстным патриотом, при этом с "широким видением европейца". В 40-м году художника выставили из дома — он перебрался на улицу Казарму, 6 — там ему нравилось писать на Большом кладбище. В 1944 году, опасаясь ареста, семья покинула Латвию - на пароходе в Германию. Художник умер в Бад-Наухайме, где находился на лечении, а 50 лет спустя его прах перезахоронили на Лесном кладбище в Риге.



Выставка, где "каждый цветочек сияет"

Предыдущая большая выставка Вильгельма Пурвитиса прошла в 2000 году — в Третьяковской галерее, и в 2001 году — в Риге. Эта юбилейная выставка готовилась два года, она потребовала тщательной работы реставраторов, чтобы "каждый цветочек сиял", - шутит Мара Лаце.

Foto: DELFI

На выставке представлено 104 картины (14 из них - графика). В том числе самый известный портрет Пурвитиса кисти Яниса Розенталса. Экспозиция собрала избранные произведения разных периодов творчества из коллекции музея – крупнейшего собрания сохранившихся картин и графических работ мастера. Их дополняют экспонаты из коллекций Лиепайского и Тукумского музеев, а также нескольких частных коллекций – семьи Белевичей, Андриса Клявиньша, Зузанcов и других. Работы расположены так, чтобы при входе на экспозицию посетитель сразу мог обозреть все четыре главных периода художника, а потом углубиться в каждый.

В подборке фотографий того времени Пурвитис сильно отличается от своих портретов — видно, что в юные годы он был не чужд веселья и шумных компаний. В частности, сохранилась фотография, на которой Пурвитис и Валтерс пишут свои дипломные работы в Елгаве. На картине Валтерса запечатлены две девушки — это будущие жены художников. Дипломная работа Пурвитиса отправилась на выставку в Париже, где получила бронзовую медаль — ее можно увидеть на выставке.

Связь выставки с современностью обеспечили в зале постоянной экспозиции искусства Латвии рубежа XIX–XX веков вместо полотен Вильгельма Пурвитиса расположилась группа фотографий Кристапа Кална (Kristaps Kalns) "Прототип", тематически связывающая вневременность живописной классики с документальностью сегодняшних реалий. В фотоработах запечатлён латвийский пейзаж в чередовании времён года, когда художник с достоверно-наблюдательной позиции изучал пейзажные образы, классические мотивы и принципы композиции, знакомые нам по картинам Пурвитиса.

Во время выставки Художественный музей предлагает небывалую возможность – поднявшись по специальной конструкции на высоту 4 метра, вблизи рассмотреть одну из настенных росписей Пурвитиса, украшающую вестибюль 3-го этажа, – созданный в 1907 году пейзаж "Развалины Кокнесского замка". Эти три люнетные росписи – единственный вклад художника в монументально-декоративную живопись.