ФОТО, ВИДЕО: Коллекция Анатомикума впервые за сто лет открылась для всех
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В Риге открылся Музей анатомии Рижского университета имени Страдиня с коллекцией анатомических экспонатов, которые были собраны еще в 20-30 годах XX века и до сих пор являлись учебным материалом для будущих врачей. Теперь экспозиция дает возможность всем без исключения познакомиться с разнообразием человеческого тела и увидеть все то, что обычно видят лишь патологоанатомы и хирурги.

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В музее собрано несколько тысяч анатомических экспонатов - органы, части тела и даже целые тела, которые удалось сохранить на протяжении сотни лет, благодаря умелой анатомической работе. Отреставрированное здание, современное устройство музея и цифровые технологии позволят каждому посмотреть по-новому на человеческое тело.

Ректор университета, профессор Айгар Петерсонс говорит, что новый Музей анатомии - это серьезная и долгосрочная инвестиция в развитие медицинского образования и науки в Латвии. Профессор назвал открытие музея историческим событием, ведь подобный музей — нечто уникальное не только для Латвии, но и для всей Северной Европы.

Проектом и экспозицией музея занимался Янис Митревичс, креативный директор компании DD Studio. Интерактивные и цифровые решения в музее были созданы в сотрудничестве со стартапом в области медицинского образования Anatomy Next. Руководитель Музея анатомии, доцент Иева Либиете отмечает, что коллекция музея, конечно, не уникальна в мировом масштабе, ведь такие музеи есть почти на каждом медицинском факультете во всем мире, но теперь современным и богатым музеем анатомии может гордиться и Рига.

Идея открыть музей анатомии в Риге появилась еще 5 лет назад. Сегодня музей торжественно открыл свои двери для посетителей в историческом здании конюшни XIX века. Реконструкция сравнительно небольшого здания была сложным проектом - специально был вырыт подвал, перестроена крыша и созданы две новые пристройки.

Посещение музея возможно с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Посетителям необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении Bookla, а во время индивидуального посещения мобильное приложение RSU Museum поможет познакомиться с экспозицией. Фотографировать экспонаты с врожденными аномалиями в музее запрещено.

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