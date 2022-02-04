ФОТО: Знакомьтесь, Брэд - не Питт, а питон. В Рижском зоопарке начинается Месяц тропиков
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Ежегодный Месяц тропиков в Рижском зоопарке начинается с знакомства с новым обитателем - желтым королевским питоном по имени Брэд.

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4 февраля в столичном зоопарке стартовал традиционный Месяц тропиков. В этом году он посвящен разнообразным особым "талантам" животных - чуткому слуху, обонянию, острому зрению. Посетителей ждут сюрпризы и задания, которые помогут узнать много нового о жизни обитателей тропических лесов. Особый участник - недавно прибывший в зоопарк желтый королевский питон Брэд, который в будущем поселится в новом Экологическом образовательном центре.

Мероприятия Месяца тропиков до 26 февраля проходят также в оранжерее Национального ботанического сада в Саласпилсе каждую пятницу и субботу с 18 до 20.30. При посещении ботанического сада необходимо иметь действующий "ковид"-сертификат (кроме детей до 11 лет включительно). Детям старше 12 лет, у которых нет сертификата, необходимо предъявить выписку отрицательного результата лабораторного теста, сделанного максимум за 72 часа до посещения. Жителям Саласпилсского края при предъявлении Salaspils Card вход в ботанический сад бесплатный.

Кроме того, 4 февраля стартует кампания по сбору средств на обновление растений Тропического дома Рижского зоопарка, который в прошлом году отметил 20-летие. Каждый, кто пожертвует 20 евро, станет "крестным отцом" или "крестной матерью" нового растения.

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