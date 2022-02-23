Французская магия в русском театре: рижане увидят представление с левитацией и исчезновением

Рижский цирк привозит в Латвию представление новой магии "A vue" (Все видно). Это постановка французского циркового объединения 32 Novembre, которую 2 и 3 марта можно будет увидеть на сцене Рижского русского театра им. Михаила Чехова. Впервые Латвию посетят артисты новой магии, представляющие родину этого необычного жанра.

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32 Novembre – это цирковое объединение, которое работает в жанре новой магии – направлении иллюзионизма, использующем возможности современных технологий. Представление A vue повествует о взаимодействии предметов, отношениях с собственной тенью и чудесах, которые происходят у нас на глазах. На сцене делаются отсылки на легендарные трюки – высвобождение, левитацию, необъяснимое исчезновение и перемещение в пространстве и времени, дистанционную манипуляцию предметами. И

Жанр новой магии (magie nouvelle) возник во Франции в начале 2000-х годов. Для этого жанра характерно смешение различных дисциплин, а также отказ от иллюзиониста в качестве центрального образа представления. Объединение иллюзионистов 32 Novembre является одним из передовых коллективов жанра новой магии и выступает в своем теперешнем составе с 2014 года.

Foto: Publicitātes foto/Blandine Soulage

Директор Рижского цирка Мара Павула подчеркивает, что визит артистов новой магии в Ригу – ее давняя мечта, а латвийскому зрителю эти гастроли дадут возможность познакомиться с новейшими веяниями в сценическом искусстве с родины современного цирка – из Франции. "Можно сказать, что новая магия – это один из самых технологичных и интеллектуальных жанров современного цирка. Представление сперва выстраивается в сознании авторов, затем обретает инженерно-техническое решение и наконец предстает перед зрителем. Сам художник может даже не появиться на сцене – достаточно создать параллельную реальность, в которой граница нашего мира и иллюзии будет расплывчатой. Новая магия творит на сцене вещи, которые мы привыкли видеть в кино, где это достигается с помощью анимации и спецэффектов", - говорит Павула.

Постановка рассчитана на зрителей любого возраста, начиная с 10 лет. Мероприятие проводится в соответствии с установленными в стране эпидемиологическими требованиями. Билеты можно приобрести на сайте Рижского цирка.

Несмотря на то, что историческое здание Рижского цирка закрыто на ремонт, представления проходят на других площадках. В этом сезоне планируются следующие мероприятия:

5 и 6 апреля во Дворце культуры VEF будет показано сольное шоу O'DD Раули Далберга, участника циркового объединения Race Horse Company. Раули называют волшебником батутов, и созданное им в научно-фантастической эстетике представление вызывает ощущение совершенно иной гравитации;

в начале мая запланированы представления жонглера и манипулятора объектами Андреа Салустри (Италия) в Валмиере и Резекне;

10 и 11 мая состоится международная конференция Riga ICCE 2022, посвященная цирковому образованию.