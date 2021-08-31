Гаражане, Горбачев, Гунда... В Splendid palace пройдут показы лучших фильмов ArtDocFest/Riga

3 сентября в кинотеатре Splendid palace стартуют показы Международного фестиваля документального кино ArtDocFest/Riga. Зрители могут увидеть фильмы из разных программ, которые должны были появиться на экране девять месяцев назад, но пандемия закрыла кинозалы. Стартуют показы картиной Манского "Горбачев.Рай", которая прошла отбор на Премию Европейской киноакадемии.

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Следом за своим создателем режиссером Виталием Манским в 2014 году фестиваль ArtDocFest постепенно перебрался из России в Латвию, где успешно встроился в рамки Рижского международного фестиваля (Riga IFF).

В 2018 году в Ригу переместился основной конкурс ArtDocFest вместе с международным жюри, а в прошлом фестиваль отпочковался от Riga IFF, чтобы зажить самостоятельной жизнью, как ArtDocFest Rīga. Сам Манский называет это "исторической справедливостью", ведь именно в Риге сформировалась "одна из самых ярких и четко выраженных школ документального кино не только на постсоветском пространстве, но и в мире". Зажить получилось лишь через 9 месяцев — пандемия спутала все карты, впрочем, в таком сроке вынашивания и непростых родах тоже что-то есть, отметил Манский.

Президент ArtDocFest Riga сразу объявил, что он - "противник онлайн-фестивалей, потому что фестиваль — это особое движение, как со стороны авторов кино, так и со стороны зрителей, соединение двух энергий в одном пространстве перед большим экраном, все компромиссные формы — от лукавого. В этом смысле я ортодоксальный и консервативный синефил". И обещал в случае закрытия кинотеатров устроить для аудитории дубль-секцию просмотров.

Киножизнь во время пандемии

Все позакрывалось буквально накануне открытия. И Манский тут же начал думать, как жить в новых условиях. В мае этого года он разработал новую форму, как фильмам попасть к отрезанным от социализации и культуры зрителям - отправился с показами конкурсных картин фестиваля в закрытые "пузыри" пандемийного мира Латвии.

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Так некоторые картины увидели отдельные группы людей. Фильм для каждого закрытого "пузыря" подбирался со смыслом."Например, в женской тюрьме, квазитоталитарном пространстве, показали латвийскую картину Homo Soveticus - об изживании тоталитарного менталитета. В арт-комьюнити Lastādija (авторах знаменитой "Черной лисицы") показали фильм об эстонской коммуне "Сердечный круг" — это стало абсолютным попаданием. Семья пастора Цалитиса, где воспитывается 27 детей, увидела гимн вегетарианству, в котором рассуждается о душах людей и животных — фильм "Гунда"..."

Победители, которых скоро увидит зритель

За закрытыми дверями удалось провести и конкурс Artdocfest/Riga, в жюри которого были приглашены Артемий Троицкий, Антон Долин и Дита Риетума.

Всего в конкурсе Artdocfest/Riga 2020/2021 был представлен 21 фильм. Победили:

Лучший фильм - "Тихий голос" , реж. Река Валерик (Франция). Чеченский парень вынужден был бежать с родины после того, как семья и власти узнали о его нетрадиционной ориентации. Он был проклят семьей и приговорен к кровной мести. Картина - попытка поиска интонаций для общения с родными. Foto: Kadrs no filmas

, реж. Река Валерик (Франция). Чеченский парень вынужден был бежать с родины после того, как семья и власти узнали о его нетрадиционной ориентации. Он был проклят семьей и приговорен к кровной мести. Картина - попытка поиска интонаций для общения с родными. Специальный приз жюри - "Земля голубая, будто апельсин", реж. Ирина Цилык (Украина, Литва). Фильм получил один из главных призов на SunDance, одном из пяти главных мировых фестивалей документалистики. Мать-одиночка Анна и ее четверо детей живут в прифронтовой зоне Донбасса. В то время как внешний мир состоит из взрывов и хаоса, семья старается создать в своем доме безопасное место, полное жизни и света. Foto: Kadrs no filmas

реж. Ирина Цилык (Украина, Литва). Фильм получил один из главных призов на SunDance, одном из пяти главных мировых фестивалей документалистики. Мать-одиночка Анна и ее четверо детей живут в прифронтовой зоне Донбасса. В то время как внешний мир состоит из взрывов и хаоса, семья старается создать в своем доме безопасное место, полное жизни и света. Лучшая режиссура - Виктор Косаковский, "Гунда" (Норвегия, США). Картина одного из самых титулованных режиссеров документального кино мира, вошедшая в шот-лист "Оскара" - гимн вегетарианству, рассказ о свинье, показанной в библейских мотивах, размышления на тему души животных и места человека.

(Норвегия, США). Картина одного из самых титулованных режиссеров документального кино мира, вошедшая в шот-лист "Оскара" - гимн вегетарианству, рассказ о свинье, показанной в библейских мотивах, размышления на тему души животных и места человека. Особое упоминание жюри - "Байконур. Вторжение", реж. Дмитрий Громов, Ангел Ангелов (Украина). Авторы, которые выступили под псевдонимами, вторглись на территорию космического комплекса Байконур — военного объекта России в Казахстане — и сняли квест, показав разрушенные объекты, останков космических побед развалившейся империи.

В конкурсе "Балтийский фокус" участвовали 10 фильмов. Победители:

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Лучший фильм - "Тревожные воспоминания" , дебютная работа Элины Ланге-Ионатамишвили (Латвия), снятая в грузинском лагере беженцев после военной агрессии 2008 года.

, дебютная работа Элины Ланге-Ионатамишвили (Латвия), снятая в грузинском лагере беженцев после военной агрессии 2008 года. Лучшая режиссура - Гедре Жицките , "Прыжок" (Литва, Латвия, Франция)

, "Прыжок" (Литва, Латвия, Франция) Особое упоминание жюри - "Одна жизнь", реж. Мария Стоните (Литва)

Рекомендации к просмотру от Виталия Манского

"Очень мощная картина "Мальчик" — про жизнь в доме на окраине абстрактного города. И хотя фамилия автора Виталия Акимова никому ничего не скажет, во время отбора я уже на пятой минуте фильма знал, что он будет в основном конкурсе и рекомендовал его отборщикам Амстердамского фестиваля, которые тут же взяли "Мальчика" в конкурс дебютов. Или фильм "Джой" - фантастическая история клоуна из цирка-шапито, чья философия не может не восхищать..."

Foto: Kadrs no filmas

Картина "Котлован" от режиссера со статусом Андрея Грязева - бесконечные обращения людей с мольбами, просьбами и угрозами к Путину, которые выкладываются в "ютубе". В основном это призывы решить самые разные проблемы: починить уличный фонарь, получить жилье или лечение, разобраться с коммунальными авариями, но появляются и более прогремевшие сюжеты. Мировая премьера "Котлована" прошла на Берлинском кинофестивале, фильм получил немало международных призов. "При этом Грязев принципиально снимает кино только за свой счет, а на жизнь зарабатывает уроками фигурного катания. В свое время от даже выступал за Сербию на чемпионате мира по фигурному катанию".

Картина "Горькая любовь" от живущего в Швеции поляка Ежи Сладковского - эта работа завершает его трилогию русского бытия после обласканных фестивалями "Водочного завода" и "Дон-Жуана".

Латвия представлена картиной по сценарию Риты Рудуши Homo Soveticus - о возвращение риторики сильного человека тоталитарной эпохи и остатках тоталитарного раболепия. Интервью Delfi с режиссером картины Иво Бриедисом - ЗДЕСЬ.

Foto: Kadrs no filmas

А также в копродукции с Литвой картиной "Прыжок" - детективной историей о литовском моряке, который в советские годы совершил прыжок с советского на американский корабль. Мировая премьера прошла на Варшавском фестивале, где фильм сразу получил главный приз. Интервью с режиссером - ЗДЕСЬ.

Фестиваль откроет показ фильма самого Виталия Манского "Горбачев. Рай". Про его историю и рижскую премьеру – ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Подробная программа ArtDocFest/Riga и расписание сеансов в Splendid Palace - ЗДЕСЬ.

* Да, слово "гаражане" в заголовке пишется именно через букву "а", потому что фильм германского режиссера Натальи Ефимкиной "Гаражане" описывает удивительную жизнь обитателей российских гаражей, где за ржавыми дверями можно найти всё, кроме автомобилей. Гаражи — убежище русского человека, точка исчезновения из мрачной повседневной жизни и сигнал надежды на большие мечты.