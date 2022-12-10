Где в Риге можно встретить Новый год, что в меню и сколько это стоит

Перед празднованием Нового года у многих возникает вопрос - куда пойти и как наиболее ярко и весело отметить этот праздник? Тех, кому приелись посиделки дома и тусовки с друзьями, могут заинтересовать праздничные торжества в больших залах отелей, где предлагают не только роскошные развлекательные программы, но и богатый выбор напитков и блюд. Парижский Новый год, футуристический праздник на вилле в Юрмале и другие новогодние вечеринки — в этой подборке.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Jazz Masquerade — Новый год в Рижском цирке

Когда и во сколько? 31 декабря в 22

Где? Рижский цирк

Цена: 26 - 71 EUR

После двухлетнего перерыва опытная команда, K. K. fon Stricka villa и продюсерское объединение Piétro, возвращается в Рижский цирк, на этот раз приглашая на грандиозную встречу 2023 года.

Jazz Masquerade – это синергия живой музыки, искусства и цирка. В помещениях Рижского цирка будут работать несколько танцевальных залов, а также зона отдыха. На большой арене выступят биг-бэнд Райтиса Ашманиса, а также Кристине Праулиня, Жоржс Сиксна и Ozols. В течение всего вечера можно будет насладиться электронной и хип-хоп музыкой в ​​исполнении ди-джеев Mareks Ameriks, Mixmaster Raitis и Jazzy Marky & Nick Ustinov Jr и других.

Подробнее о мероприятии здесь.

Новый год в Grand Hotel Kempinski

Встреча Нового года в ресторане и баре Stage 22

Новогоднее предложение 31-го декабря включает в себя: меню из пяти блюд, wine-pairing, живая музыка, развлекательная программа, ведущий, DJ.

С 19.00 до 23.00 – ужин с развлекательной программой.

Цена с персоны 350 EUR, детям с 6 до 12 лет - 175 EUR, детям до 5 лет - бесплатно.

Аfterparty Нового года в ресторане и баре Stage 22

Предложение новогоднего afterparty 31 декабря включает в себя: welcome drink, закуски, бокал просекко, DJ. С 23.00-03.00. Стоимость 70 EUR с персоны, детям с 6 до 12 лет - 35 EUR, детям до 5 лет - бесплатно.

Новогодний бранч 1 января в ресторане Amber

Новогодний бранч состоится 1 января с 12.00 до 15.00. Стоимость: 75 EUR с персоны, детям с 6 до 12 лет - 37,50 EUR, детям до 5 лет - бесплатно. Бранч включает в себе широкий выбор холодных и горячих закусок, горячих блюд, десертов, свежих овощей и фруктов, а также безалкогольные и алкогольные напитки.

Подробнее о мероприятиях здесь.

Бродвейский Новый год у моря

Когда и во сколько? 31 декабря в 21.00

Где? Lielupe Hotel by Semarah

Мероприятие на латышском, русском и английском языках.

Цена: 179.00 — 279.00 EUR

В этом году встреча Нового года в Юрмале будет проводиться четвертый раз подряд. Большой зал Jūrmala Hall вмещает около 300 человек. Шеф-повар ресторана подготовил праздничное меню с большим многообразием закусок, горячих блюд и десертов. Для детей будет оборудован отдельный зал с буфетом, развлекательной программой, поздравлением Деда Мороза и сладким подарком.

Гостей ожидает яркое, феерическое шоу Broadway Is Back — театрализованное представление по мотивам самых известных мюзиклов Бродвея. Кроме того, состоится прямое включение из Нью-Йорка – музыкальное поздравление от артиста из Америки. Музыкальное сопровождение вечера — группа Prestige Band.

В программе вечера также состоится традиционный конкурс "Мисс и Мистер Новый год". Дресс-код (по желанию): в стиле элегантных джентльменов и роскошных дам первой половины XX-го века.

Билеты в кассах Biļešu Serviss.

Бразильский карнавал в Юрмале

Foto: Shutterstock



Когда и во сколько? 31 декабря в 20.00

Где? Baltic Beach Hotel & SPA

Мероприятие на латышском, русском и английском языках.

Цена: 210 - 250 EUR

Хотели ли бы вы встретить Новый год в Бразилии, ощутить тепло латиноамериканского солнца, окунуться в богатство красок, вкусов и ароматов под ритмы страстной самбы? 31 декабря отель Baltic Beach Hotel приглашает гостей принять участие в Рио карнавале.

В 21.00 программу вечера откроет харизматичный ведущий, шоумен и певец Роберто Мелони, а вместе с ним участницы шоу "Rio Samba" в ярких и оригинальных костюмах. Тематику вечера дополнят бразильские кулинарные шедевры – как особые закуски и салаты, так и основные блюда и десерты.

Музыкальное сопровождение вечера — группа Rock'n'Berries. Гостей праздника будут развлекать участницы танцевальной группы Karma dancers и мастера бармен-шоу. Кроме того, на мероприятии состоится эффектное световое представление.

Детей на празднике будет встречать Кролик Роджер. Вместе с Роджером и Белоснежкой маленькие гости примут участие в праздничной программе, встретят Деда Мороза и получат подарки. Кроме того, дети смогут посетить творческие мастер-классы и потанцевать на дискотеке.

Билеты доступны на сайте отеля.

Космический Новый год в Риге "Полет на Меркурий"



Когда и во сколько? 31 декабря в 20.30

Где? Отель Mercure Riga Hotel

Мероприятие на русском, литовском и английском языках.

Цена: от 160 EUR (взрослые), от 50 EUR (дети)

На борту космического корабля гостей будут приветствовать и развлекать творческий союз артистов Балтии Masters United Artists. Командир воздушного судна — Гинтас Густас. В программе вечера — шоу-балет "Небеса", лазерное шоу Lazermen, Тесла повелитель молнии, микромагия и другие приятные сюрпризы

Шеф повар ресторана Traveller и бортпроводники обеспечат празднично накрытые столы с холодными закусками, десертом и горячим блюдом по выбору. Детей от 3 до 6 лет ждет отдельный зал с развлечениями, угощением и подарком от Деда Мороза.

Контакты для резервации мест: 20005759, booking@mercure-riga.lv.

Luxury Magic Night — волшебная Новогодняя ночь в Риге



Когда и во сколько? 31 декабря в 19.00

Где? Музей истории Латвийской железной дороги

Мероприятие на русском и латышском языках.

Цена: от 165 EUR (взрослые), от 50 EUR (дети)

В Музее истории Латвийской железной дороги состоится волшебное празднование Нового Года. Ведущая вечера — всемирно известная Елена Пальчевская, профессиональный иллюзионист и лауреат международных премий. Гостей Новогоднего бала ждет много музыки и смеха, зажигательное представление от танцевального LED шоу балета, выступление артистов цирка и эстрады.

Гостям Новогоднего бала будет предложен новогодний шведский стол, который будет обновляться на протяжении всего вечера. Меню от известного шеф-повара OZO Club.

Подробная информация и резервация мест доступны здесь.

Новый год в парижском стиле в отеле Bellevue Park Hotel Riga



Когда и во сколько? 31 декабря в 20.00

Где? Отель Bellevue Park Hotel Riga

Мероприятие на русском и латышском языках.

Цена: от 125 EUR (взрослые), от 50 EUR (дети)

Гостиница Bellevue Park Hotel Riga приглашает отпраздновать Новый год в ритмах французской музыки. Гости вечера смогут насладиться одним из самых красивых, гламурных и веселых новогодних шоу-программ "Париж, Париж…". В новогоднюю ночь гостей будет развлекать шоу-балет, артисты эстрады, мимы и клоуны. В гости к детям со сладкими подарками придут Дед Мороз и Снегурочка.

Празднование Нового года будет проходить в большом зале отеля на втором этаже. В полночь состоится праздничный салют. На мероприятии будет новогодний шведский стол с большим выбором изысканных блюд.

Подробная информация и резервация мест доступны здесь.