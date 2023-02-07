Глуховский, Дапкунайте, Тиронс… Фестиваль документального кино Artdocfest\Riga огласил программу и жюри

2-9 марта в кинотеатре Splendid palace и музее современного искусства Zuzeum пройдут показы и мероприятия Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga. Зрители cмогут увидеть фильмы из четырех программ, конкурсных и не конкурных, а также - особые показы. Многие из картин-участниц уже награждены призами международных фестивалей, некоторые — номинированы на "Оскар". Сегодня фестиваль огласил состав двух жюри и подробную программу.
Фестиваль Artdocfest/Riga проходит в третий раз. Его символ — три сжатых пальца. Синие на желтом фоне. Это не только римская цифра три, но и стилизованный трезубец — государственный герб Украины, символизирующий солидарность организаторов мероприятия с борющейся против российской агрессии страной.
Президент Artdocfest/Riga, рожденный в Украине, ставший режиссером в России и организатором самого известного на постсоветском пространстве фестиваля документального кино Виталий Манский покинул Москву сразу после аннексии Крыма и живет в Риге. Новая география родила новый фестиваль с двумя конкурсными программами: "Балтийский фокус" (участвуют фильмы, чьи события или создатели связаны с Балтийским морем) и Artdocfest Open.
Откроет сразу две программы рижского фестиваля картина, номинированная на европейский и американский "Оскар", призер нескольких международных фестивалей, картина датского режиссера Симона Вильмонта "Дом из осколков", снятая в Украине до 24 февраля. О судьбах детей, изъятых из неблагополучных семей на востоке Украины — в Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией. Сегодня тот детдом эвакуирован вглубь страны.
С полными конкурсными программами фестиваля "Балтийский фокус" и Artdocfest Open можно ознакомиться здесь и здесь.
В этом году жюри конкурса "Балтийский фокус" представляет польский режиссер-документалист, оператор и продюсер Павел Лозинский, соучредитель Украинской киноакадемии и член Европейской киноакадемии Юлия Синкевич, режиссер документального кино и документальной анимации Илзе Бурковска-Якобсен (интервью Delfi с ней - здесь), а жюри конкурса Artdocfest Open представляют всемирно известная литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, главный редактор журнала "Rīgas Laiks" и режиссер Улдис Тиронс и писатель и журналист Дмитрий Глуховский (материал Delfi о нем - здесь).
Фестиваль также предложит несколько специальных показов. Кроме "Восточного фронта", в него вошли фильм "Музыка под свастикой. Маэстро и виолончелистка из Освенцима" Кристиана Бергера и фильм "2020. О любви и свободе" - реконструкция рассказа о том, как создавалась театральная постановки, основанной на биографии Михаила Горбачева . Подробнее о специальных показах - здесь.
Отдельная программа Artdocfest\Rīga "Война до войны" посвящена фильмам и режиссерам, которые видели начало войны в Украине до 24 февраля 2022 года. Эти документальные истории познакомят нас с миром и людьми, которые не были должным образом услышаны. Среди фильмов этой программы - "Война за мир" Евгения Титаренко, "Алиса в стране войны" Алисы Коваленко, "Лай собак вдалеке" Саймона Леранга Вильмонта, "Мариуполь Мантаса Кедравичюса, "Земля голубая, словно апельсин" Ирины Цилик и другие. Подробнее о программе "Война перед войной" читайте здесь.
На той же площадке Zuzeum развернется фестивальный симпозиум для профессионалов, на который могут зайти и любители. Под руководством куратора симпозиума Риты Рудуши режиссеры-документалисты и теоретики кино 4-6 мая с 13.30 до 15.00 сосредоточатся на трех темах — значении документалистов во время войны, частных границах в документальном кино ("Брутальная открытость") и национальном киноязыке Латвии. 8 марта здесь же пройдет беседа с участниками жюри — будет возможность побольше узнать о ходе мыслей тех, кто все смотрит и все решает.
Параллельно в самом арт-пространстве Zuzeum проходит выставка Кузнецовского фарфора, билет на которую станет проходкой и на все мероприятия в Zuzeum.