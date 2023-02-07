Глуховский, Дапкунайте, Тиронс… Фестиваль документального кино Artdocfest\Riga огласил программу и жюри

2-9 марта в кинотеатре Splendid palace и музее современного искусства Zuzeum пройдут показы и мероприятия Международного фестиваля документального кино Artdocfest/Riga. Зрители cмогут увидеть фильмы из четырех программ, конкурсных и не конкурных, а также - особые показы. Многие из картин-участниц уже награждены призами международных фестивалей, некоторые — номинированы на "Оскар". Сегодня фестиваль огласил состав двух жюри и подробную программу.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Фестиваль Artdocfest/Riga проходит в третий раз. Его символ — три сжатых пальца. Синие на желтом фоне. Это не только римская цифра три, но и стилизованный трезубец — государственный герб Украины, символизирующий солидарность организаторов мероприятия с борющейся против российской агрессии страной.

Президент Artdocfest/Riga, рожденный в Украине, ставший режиссером в России и организатором самого известного на постсоветском пространстве фестиваля документального кино Виталий Манский покинул Москву сразу после аннексии Крыма и живет в Риге. Новая география родила новый фестиваль с двумя конкурсными программами: "Балтийский фокус" (участвуют фильмы, чьи события или создатели связаны с Балтийским морем) и Artdocfest Open.

Foto: Publicitātes attēls

Сам Манский сейчас находится на Берлинском кинофестивале, в один из конкурсов которого вошла картина "Восточный фронт", снятая режиссером в соавторстве с молодым коллегой, украинским режиссером Евгением Титаренко, который еще в 2014 года отправился добровольцем в медицинском батальоне на Донбасс, где параллельно снял фильм "Война ради мира". 24 февраля 2022 года Евгений снова ушел на фронт, где продолжил снимать. 24 февраля 2023 года картину Манского и Титаренко покажут на Берлиенале, она же станет закрывающей на Artdocfest\Rīga. (Интервью с Манским - здесь .)

Откроет сразу две программы рижского фестиваля картина, номинированная на европейский и американский "Оскар", призер нескольких международных фестивалей, картина датского режиссера Симона Вильмонта "Дом из осколков", снятая в Украине до 24 февраля. О судьбах детей, изъятых из неблагополучных семей на востоке Украины — в Лисичанске, который сейчас находится под российской оккупацией. Сегодня тот детдом эвакуирован вглубь страны.

Foto: Kadrs no filmas

В рамках программы "Балтийский фокус", составяющей из 14 картин, зрители увидят и три фильма латвийских режиссеров: "Девушки 1960-х" от киноклассика Уны Целмы, "Желанный ребенок" Хиллари Лочмеле и "Все будет хорошо" Станислава Токалова. Последний стал особенно важным в свете латвийских отзвуков событий в Украине — откровенный рассказ режиссера о своей семье позволит всем зрителям лучше понять, чем живут люди (как минимум часть из них), для которых 9 мая и два новогодних поздравления всегда были нерушимой традицией.

С полными конкурсными программами фестиваля "Балтийский фокус" и Artdocfest Open можно ознакомиться здесь и здесь.

В этом году жюри конкурса "Балтийский фокус" представляет польский режиссер-документалист, оператор и продюсер Павел Лозинский, соучредитель Украинской киноакадемии и член Европейской киноакадемии Юлия Синкевич, режиссер документального кино и документальной анимации Илзе Бурковска-Якобсен (интервью Delfi с ней - здесь), а жюри конкурса Artdocfest Open представляют всемирно известная литовская актриса театра и кино Ингеборга Дапкунайте, главный редактор журнала "Rīgas Laiks" и режиссер Улдис Тиронс и писатель и журналист Дмитрий Глуховский (материал Delfi о нем - здесь).

Фестиваль также предложит несколько специальных показов. Кроме "Восточного фронта", в него вошли фильм "Музыка под свастикой. Маэстро и виолончелистка из Освенцима" Кристиана Бергера и фильм "2020. О любви и свободе" - реконструкция рассказа о том, как создавалась театральная постановки, основанной на биографии Михаила Горбачева . Подробнее о специальных показах - здесь.

Отдельная программа Artdocfest\Rīga "Война до войны" посвящена фильмам и режиссерам, которые видели начало войны в Украине до 24 февраля 2022 года. Эти документальные истории познакомят нас с миром и людьми, которые не были должным образом услышаны. Среди фильмов этой программы - "Война за мир" Евгения Титаренко, "Алиса в стране войны" Алисы Коваленко, "Лай собак вдалеке" Саймона Леранга Вильмонта, "Мариуполь Мантаса Кедравичюса, "Земля голубая, словно апельсин" Ирины Цилик и другие. Подробнее о программе "Война перед войной" читайте здесь.

Foto: Kadrs no filmas

ArtDoc&ProArt сделает акцент на слове "Art" или "искусство", упомянутом в названии фестиваля. Фильмы этой программы — о связи искусства и документального кино - будут показаны в арт-центре Zuzeum. Например, фильм Виктории Корошиловой "Тело войны" и работа Анады Сафо "Радость секса — первый оргазм", а также фильм Итмара Алкалая и Мейтала Звиели "Камера доктора Морриса". Ознакомиться с полной программой ArtDoc&ProArt можно Еще одна внеконкурсная программа -сделает акцент на слове "Art" или "искусство", упомянутом в названии фестиваля. Фильмы этой программы — о связи искусства и документального кино - будут показаны в арт-центре Zuzeum. Например, фильм Виктории Корошиловой "Тело войны" и работа Анады Сафо "Радость секса — первый оргазм", а также фильм Итмара Алкалая и Мейтала Звиели "Камера доктора Морриса". Ознакомиться с полной программой ArtDoc&ProArt можно здесь

На той же площадке Zuzeum развернется фестивальный симпозиум для профессионалов, на который могут зайти и любители. Под руководством куратора симпозиума Риты Рудуши режиссеры-документалисты и теоретики кино 4-6 мая с 13.30 до 15.00 сосредоточатся на трех темах — значении документалистов во время войны, частных границах в документальном кино ("Брутальная открытость") и национальном киноязыке Латвии. 8 марта здесь же пройдет беседа с участниками жюри — будет возможность побольше узнать о ходе мыслей тех, кто все смотрит и все решает.

Параллельно в самом арт-пространстве Zuzeum проходит выставка Кузнецовского фарфора, билет на которую станет проходкой и на все мероприятия в Zuzeum.