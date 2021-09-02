"Горбачев", две "Чайки" и "Поцелуй тети Клавы": чем театры встретят зрителя в новом сезоне

Осенью на театральных сценах Латвии состоится много новых премьер и любителям театра скучать не придется. В Новом Рижском театре уже можно посмотреть спектакль по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева "Поцелуй тети Клавы", в Рижском русском театре любителей музыки ожидают концерты маэстро Раймонда Паулса, а в театре Дайлес зрители смогут увидеть сразу несколько ярких постановок — "Носороги" Эжена Ионеско и "Три товарища" по мотивам романа Э.М. Ремарка.

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