"Горбачев", две "Чайки" и "Поцелуй тети Клавы": чем театры встретят зрителя в новом сезоне

Осенью на театральных сценах Латвии состоится много новых премьер и любителям театра скучать не придется. В Новом Рижском театре уже можно посмотреть спектакль по мотивам поэмы Венедикта Ерофеева "Поцелуй тети Клавы", в Рижском русском театре любителей музыки ожидают концерты маэстро Раймонда Паулса, а в театре Дайлес зрители смогут увидеть сразу несколько ярких постановок — "Носороги" Эжена Ионеско и "Три товарища" по мотивам романа Э.М. Ремарка.
- 1. Новый Рижский театр
- 2. Латвийская Национальная опера
- 3. Рижский русский театр имени Михаила Чехова
- 4. Латвийский Национальный театр
- 5. Театр Дайлес
- 6. Театр улицы Гертрудес
- 7. Валмиерский театр
- 8. Даугавпилсский театр
- 9. Лиепайский театр