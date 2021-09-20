"Горбачев" и другие: "Золотая Маска в Латвии" возвращается с московскими хитами

Три балетных спектакля и три драматических, постановка для детей, кинопоказы, мастер-классы, дискуссии, творческие встречи… Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Гордин, Виталий Кищенко, Вениамин Смехов и другие известные артисты на сцене… Наконец-то наш зритель вспомнит, что такое большие гастроли и настоящая фестивальная жизнь. Больше двух недель – с 7 по 22 октября – в Риге, Вентспилсе и Лиепае будет идти юбилейная, пятнадцатая по счету "Золотая Маска в Латвии". И пятнадцать дней перед фестивалем билеты будут стоить на 15 процентов дешевле.

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Фестиваль, по известным причинам перенесенный с осени 2020 года, полностью сохранил юбилейную афишу и даже расширил ее: латвийская публика получит возможность увидеть главный хит московского сезона 2020-2021 – спектакль Театра Наций "Горбачев" в постановке Алвиса Херманиса.

По сути, программа нынешней "Золотой Маски в Латвии" отражает весь спектр того, чем фестиваль радовал любителей театра начиная с 2006 года. Здесь нашлось место балетной классике ("Дон Кихот" Санкт-Петербургского театра балета им. Леонида Якобсона) и современной хореографии ("Танцпол" театра "Балет Москва"), талантливому прочтению канонических текстов ("Мертвые души" Лесосибирского театра "Поиск"), современной драматургии ("Иранская конференция" и "Горбачев" Театра Наций), театру для детей ("Цацики идет в школу" Санкт-Петербургского театра "Суббота"). Случайных названий в афише нет – каждая из постановок отмечена экспертами Российской национальной театральной премии и отобрана экспертным советом "Золотой Маски в Латвии".

Мы увидим признанных мастеров сцены и откроем для себя новые имена. Мы поздравим великого латвийского сценографа Андриса Фрейбергса, которому в 2021 году была присуждена специальная премия "Золотая Маска" "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства". Мы сможем присоединиться к масштабной программе "Золотая Маска в кино" и, оставаясь в кресле кинотеатра, побывать в Екатеринбурге на показе балета "Ромео и Джульетта" театра Урал Опера Балет.

Гастроли подобного масштаба сейчас бесценны. Только двухсторонняя государственная поддержка в лице Министерств культуры России и Латвии, Государственного фонда культурного капитала, добрая воля городских властей Риги, Вентспилса, Лиепаи и, разумеется, многолетних партнеров фестиваля Rietumu Bank, компания Severstal и UralKali, делают проведение фестиваля возможным в наши непростые дни. Информационная поддержка - портал DELFI и телеканал RTVI.

Все условия, необходимые для выполнения мер по борьбе с коронавирусом, будут тщательно соблюдены. Все билеты приобретенные в 2020 году, действительны, информацию о новых датах и условиях посещения спектаклей можно прочитать на сайте goldenmask.lv. Сверх того, в честь своего 15-летия фестиваль "Золотая Маска в Латвии" объявляет на 15 дней, с 20 сентября по 4 октября, скидку в 15 процентов на билеты.

Афиша фестиваля "Золотая Маска в Латвии" 2021 года

"ТАНЦПОЛ"

Театр "Балет Москва", Москва.

Хореограф: Йерун Вербрюгген (Бельгия).

Музыка: Стефан Левин (Швеция).

Художник: Дмитрий Разумов (Россия).

В спектакле заняты обе труппы театра, современная и классическая.

Вентспилс, театральный дом "Jūras Vārti", 7 октября в 19.00

Лиепайский театр, 9 октября в 19.00

"ИРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ"

Foto: Ira Polyarnaya

Театр Наций, Москва.

Драматург: Иван Вырыпаев.

Режиссер-постановщик: Виктор Рыжаков.

Художник: Николай Симонов.

Артисты: Ксения Раппопорт, Ингеборга Дапкунайте, Нелли Уварова, Игорь Гордин, Вениамин Смехов, Владимир Большов, Виталий Кищенко, Алексей Вертков, Илья Исаев, Андрей Кузичев.

Рига, театр "Дайлес", 13 и 14 октября в 19.00

"ДОН КИХОТ"

Театр балета им. Леонида Якобсона, Санкт-Петербург.

Постановка и либретто: Йохан Кобборг (Дания) по мотивам спектакля Мариуса Петипа.

Артисты: София Матюшенская, Ольга Михайлова, Алла Бочарова, Андрей Сорокин, Тасман Дэвидс и другие.

Рига, театр "Дайлес", 16 октября в 19.00

"ЦАЦИКИ ИДЕТ В ШКОЛУ"

Театр "Суббота", Санкт-Петербург.

По повести Мони Нильсон-Брэнстрем.

Режиссер: Юлия Каландаришвили.

В ролях: Станислав Демин-Левийман, Софья Андреева.

Рига, Латвийская Национальная опера, Новый зал, 16 октября в 13.00 и 16.00;

Лиепая, концертный зал "Lielais Dzintars", Малый зал, 17 октября в 13.00 и 16.00

"МЕРТВЫЕ ДУШИ"

Foto: Publicitātes foto

Театр "Поиск", Лесосибирск.

Прочтение по Николаю Гоголю.

Режиссер-постановщик: Олег Липовецкий.

Художник: Яков Каждан.

Артисты: Олег Ермолаев, Максим Потапченко, Виктор Чариков.

Рига, Латвийская Национальная опера, Новый зал, 17 октября в 18.00, 18 октября в 13.00

Лиепайский театр, 19 октября в 19.00.

ГАЛА-КОНЦЕРТ

Театр балета им. Леонида Якобсона, Санкт-Петербург

В Гала-концерте будут представлены как классическая хореография, так и наследие легендарного основателя театра Леонида Якобсона

Вентспилс, театральный дом "Jūras Vārti", 18 октября в 19.00

"ГОРБАЧЕВ"

Театр Наций, Москва.

Режиссер, сценограф и автор инсценировки: Алвис Херманис.

Артисты: Евгений Миронов, Чулпан Хаматова.

Рига, театр "Дайлес", 21 и 22 октября в 19.00

"МАСКА В КИНО"

"РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА"

Урал Опера Балет, Екатеринбург

Режиссер и хореограф: Вячеслав Самодуров

Артисты: Екатерина Сапогова, Александр Меркушев, Игорь Булыцын, Глеб Сагеев, Сергей Кращенко, Виктор Механошин, Анастасия Багаева, Надежда Шамшурина, Карина Рафальсон, Андрей Вешкурцев, Степан Косыгин, Анастасия Ракитина, Вероника Селиванова, Мики Нисигути, Кюнсун Пак, Ксения Панова, Томоха Терада, Алексей Селиверстов

Лиепая, кинотеатр "Cinamon Balle", 29 октября в 19.00

Рига, Forum Сinemas "Kino Citadele", 31 октября в 17.00, 27 ноября в 19.00

Всю информацию о фестивале вы можете найти на сайтах

www.goldenmask.lv, www.bilesuparadize.lv, www.artforte.lv.

При посещении мероприятия просьба иметь при себе сертификат Covid-19, подтверждающий, что посетитель (в том числе ребенок старше 12 лет) прошел полный курс вакцинации от Covid-19 или в течение последних 6 месяцев переболел Covid-19. При посещении мероприятия необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Просим приходить на мероприятие своевременно.