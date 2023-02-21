Организаторы городского праздника "День рождения Шерлока Холмса" сообщают о переносе мероприятия с 4 на 18 марта в связи с неблагоприятными и опасными погодными условиями.

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Латвийский центр среды, геологии и метеорологии предупреждает, что 4 марта в Риге ожидается ураган с порывами метра до 25 м/сек. Служба готовит к выпуску оранжевое предупреждение. В связи с этим, учитывая специфику уличного мероприятия, чтобы не подвергать опасности участников и гостей, организаторы мероприятия приняли решение о переносе. Программа праздника остается прежней.

В этом году событие состоится под эгидой нового дела знаменитого детектива: "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия". Прославленный детектив в этом году обещает бороться с фейками и помочь стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией в этом году поддерживает Посольство Великобритании в Латвии.

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"День рождения Шерлока Холмса" впервые прошел в Риге 28 января 2012 года. Наша столица стала первым в истории городом, который отметил День рождения великого сыщика. Событие собрало около 1000 поклонников новых и необычных и идей. За последующие годы праздник посетило уже более 20000 зрителей, треть из которых составили гости столицы. В костюмированном шествии за 9 лет приняло участие более 9000 человек из разных стран мира (Литва, Эстония, Россия, Белоруссия, Великобритания, Чехия, Украина, Австралия, США, Германия). Репортажи с места событий разлетелись по всему миру, включая Бразилию и Австралию. Общий охват - более 800 медийных площадок.