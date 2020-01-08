Гостем книжного кафе Polaris станет Евгений Гришковец
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12 января в 19:00 гостем книжного кафе Polaris в торговом центре Domina Shopping станет Евгений Гришковец. Он считает себя прежде всего писателем. Не актером, не режиссером и не драматургом. А именно писателем, который иногда выступает на сцене.

Евгений Валерьевич с радостью принимает приглашения провести встречи с читателями на читательской территории – то есть непосредственно в книжных магазинах. Потому что в театре его зрители – они же читатели — не имеют возможности задать ему вопросы. А автору всегда интересно услышать читательское мнение и понять, что волнует его читателей.

Евгений Гришковец — автор более двадцати книг, среди которых три романа, две повести, семь сборников эссеистики, многочисленные пьесы и рассказы. На сегодняшний день самая объемная его литературная работа — "Театр отчаяния": 900-страничные мемуары, которые состоят из восьми объединенных общим сюжетом глав, причем немало места уделено воспоминаниям о Риге конца 80-х и начала 90-х.

Если в "Рубашке" или "Асфальте" главный герой оставался персонажем вымышленным и собирательным, то в последней работе в романную композицию Гришковец уложил собственную жизнь. А в жизни у него постоянно случаются яркие приключения, к примеру, в прошедшем году было путешествие в Африку и поход на паруснике "Крузенштерн".

"Когда что-то понимаешь, то жить становится легче. А когда что-то почувствуешь — то тяжелее. Но почему-то всегда хочется почувствовать, а не понять!"

На следующий день – 13 января - в театре "Дайлес" Евгений Гришковец представит свою новую программу "Одновременно".

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