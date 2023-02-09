Знаменитый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вновь пройдёт в Риге, но в новом формате.

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В этом году праздничное событие состоится 4 марта под эгидой нового дела знаменитого детектива: "Возвращение Шерлока Холмса. Новая миссия". Прославленный детектив в этом году обещает бороться с фейками и помочь стать детективом любому желающему. Работу Шерлока Холмса в его борьбе с дезинформацией в этом году поддерживает Посольство Великобритании в Латвии.

Благодаря силе своего интеллекта, экстраординарной наблюдательности и аналитическим способностям, Шерлок Холмс решает наисложнейшие и актуальные проблемы современности. Он неоднократно восстанавливает порядок в мире, которому постоянно что-то угрожает. Организаторы праздника приглашают всех последователей великого детектива и ценителей костюмированных интерактивных развлечений на "Возвращение Холмса". Может, именно вы станете главным помощником в новой миссии Шерлока.

Foto: Publicitātes foto

После перерыва в несколько лет, праздник, посвящённый самому знаменитому детективу в мире, снова прозвучит яркими, костюмированными народными гуляниями, которые неизменно украшали наш город - День рождения Шерлока Холмса впервые отпраздновали именно в Риге в 2012 году. Главное условие участия – костюм в духе персонажей произведений Артура Конан Дойля о Шерлоке Холмсе.

Праздник по традиции стартует в 12.30 у здания Национального Художественного музея. В 13.00-13:15 начнется костюмированное шествие, которое пройдет через центр города до праздничной сцены на площади Ливов в Старой Риге. Здесь праздник продолжится театральными и музыкальными перформансами, награждением лучших костюмированных образов и другими развлечениями в духе старой доброй Англии.

Foto: Publicitātes foto

Всем, кто ищет яркие праздничные образы для участия в мероприятии, предлагаем обращаться к нашим костюмерам. Первая рекомендация для тех, кто ищет исторически выверенный наряд в духе Викторианской эпохи: "Костюмерная миссис Хадсон" (Марияс, 17-10, тел. 29450468).

Вторая локация - творческая лаборатория по созданию костюмов или отдельных деталей и аксессуаров из картона и других художественных материалов Manchuge (Рупниецибас, 18). Мастерские Open Lab будут работать 25 февраля и 3 марта. Все вопросы по телефону 28864718.

"День рождения Шерлока Холмса" впервые прошел в Риге 28 января 2012 года. Наша столица стала первым в истории городом, который отметил День рождения великого сыщика. Событие собрало около 1000 поклонников новых и необычных и идей. За последующие годы праздник посетило уже более 20000 зрителей, треть из которых составили гости столицы. В костюмированном шествии за 9 лет приняло участие более 9000 человек из разных стран мира (Литва, Эстония, Россия, Белоруссия, Великобритания, Чехия, Украина, Австралия, США, Германия). Репортажи с места событий разлетелись по всему миру, включая Бразилию и Австралию. Общий охват - более 800 медийных площадок.

Организаторы мероприятия: маркетинговое агентство PR LINIJA и общество Holmes&Co. Дополнительная информация: linija@pr-linija.lv, +37129287890.

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