Grand Hotel Kempinski Riga приглашает на серию концертов Андрея Осокина и Катрины Гупало

Пианист Андрей Осокин, певица Катрина Гупало и гостиница Grand Hotel Kempinski Riga создали новый цикл концертных историй "Путешествие".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам создателей цикла, идея появилась в то время, когда доступность искусства и путешествий ограничены, но желание людей узнавать новое и отдыхать не исчезло.

Серию концертов 23 октября откроет выступление пианиста Андрея Осокина с программой "Концерт-Медитация", в которой прозвучат произведения Фридерика Шопена, Петра Ильича Чайковского, Сергея Рахманинова, Клода Дебюсси, Раймонда Тигулса, Петериса Вакса, Арво Пярта и Филиппа Гласса.

20 ноября состоится концерт певицы и пианистки Катрины Гупало "7 Печальных звёзд и Луна Алабамы", посвященный музыке композиторов Курта Ваиля и Иманта Калниньша. Все композиции певица и музыкант исполняет в своей аранжировке для голоса и фортепиано. Также прозвучат произведения самой Катрины Гупало, а также Джимма Моррисона, Мелании Сафки и Эрика Сати.

В свою очередь, 12 декабря, предваряя время Рождества, прозвучит последний концерт "От Нью-Йорка До Парижа", где исполнители выступят дуэтом. В программе объединены номера из концертов-спектаклей "100 лет с Пиаф" и "After Midnight/После полуночи" с песнями Эдит Пиаф, Мэрилин Монро, Коула Портера, Нины Симонэ, Джулии Лондон и Эллы Фитцджеральд, а также джазовые сочинения Джорджа Гершвина, музыка Эрика Сати для фортепиано и произведения Клода Дебюсси для фортепиано в четыре руки.

После каждого концерта зрителям предлагается ужин в ресторане отеля, приготовленный под руководством Хенриха Эрхарда, недавно удостоенного звания лучшего повара Латвии 2020 года.

Более подробная информация о концертах и резервации билетов и ужине в ресторане STAGE22 - www.kempinski.com/riga.