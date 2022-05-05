В конце июня Ригу ждет уже традиционный Международный фестиваль импровизации, джаза и мировой музыки "Rīgas Ritmi 2022".

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Фестиваль продлится с 30 июня по 2 июля, столицу Латвии посетят гранды мирового джаза, такие как "Modern Standards Supergroup"; в гости заглянут также самобытная португальская группа "Ayom", американский певец Кларк Бекхэм и британский мультиинструменталист Ксантон Блэк. Ожидаются выступления латвийской группы "Very Cool People" и других приглашенных артистов.

Посещение концерта "Modern Standards Supergroup" даст возможность любителям джаза увидеть на рижской сцене сразу пять мировых звезд. Лидером биг-бэнда является Билли Кобэм - американский барабанщик и композитор, которого называют одним из самых выдающихся барабанщиков всех времен; Трубач Рэнди Брэкер в свое время произвел настоящую революцию в джазе вместе с "Brecker Brothers"; Билл Эванс — один из самых известных джазовых саксофонистов, который играл вместе с Майлзом Дэвидсом и Микком Джаггером; Линли Март — бас-гитарист мирового класса, джазовая суперзвезда 2000-х годов. Увидеть всех этих артистов вместе на одной площадке – эксклюзивная возможность, которая может больше никогда не повторится, уверены организаторы фестиваля.

Международную группу "Ayom" из Португалии называют командой музыкальных моряков, которые переcсекли Атлантический океан из Бразилии в Анголу и Кабо-Верде, но с ярко выраженной средиземноморской идентичностью. Название группы отсылает нас к Повелителю Музыки в афро-бразильской мифологии, который научил людей музицировать и петь. Сочетая народные традиции с ритмичным языком португалоязычных культур, "Ayom" предлагает музыкальное и духовное путешествие по африканской диаспоре.

"Ayom" — мультикультурная группа, состоящая из шести участников из Италии, Бразилии, Анголы и Греции, в центре которой находится бразильский певец и перкуссионист Джабу Моралес. Их концерт может очаровать самую широкую публику.

Еще один гость фестиваля — Кларк Бекхэм — американский певец и автор песен, 30-летний суперталант, которого уже пять лет представляет компания легендарного продюсера Куинси Джонса. Благодаря широкому диапазону своего голоса и яркой сценической харизме Бекхэм стал одним из фаворитов популярного телешоу American Idol в 2015 году.

Латвийская джаз-фанк группа "Very Cool People" предложит на фестивале этого года особенный концерт совместно с очень талантливой вокалисткой Паулой Сайей, лауреатом конкурса международных джазовых артистов "Riga Jazz Stage 2022", которая уже успела отметиться выступлением вместе с самим маэстро Раймондом Пауэлсом.

Главные концерты фестиваля будут происходить в саду Домского Собора Риги. 30 июня там выступят "Modern Standards Supergroup" и "Very Cool People" с Паулой Сайей; 1 июля - "Ayom" и Кларк Бэкхэм. Начало этих двойных концертов в 20:00. Билеты можно приобрести здесь.

Кроме концертов в рамках фестиваля традиционно состоится множество встреч и мастер-классов для всех любителей джазовой музыки.