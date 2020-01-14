Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

20 марта в Arēna Rīga состоится выступление российской рок-группы БИ-2 и Латвийского симфонического оркестра под руководством заслуженного артиста России, дирижера Феликса Арановского. В качестве приглашенного артиста на концерте выступит московская этно-джазовая певица Тина Кузнецова.

Во время концерта музыканты исполнят композиции из нового альбома "Би-2 & симфонический оркестр", сведение которого в 2019 году проходило в известной лондонской студии Abbey Road. Зрители услышат не только студийную запись "Би-2 & симфонический оркестр", в которую вошли песни из десятого альбома группы "Горизонт событий", но и другие, ранее не издававшиеся в оркестровой аранжировке композиции, и, конечно, самые яркие хиты.

В качестве особого приглашенного артиста выступит российская этно-джазовая певица, композитор, аранжировщик, основательница музыкальных проектов Zventa Sventana и My-Ti, а также финалистка телепроекта "Голос" Тина Кузнецова. Вместе артисты исполнят несколько композиций, в том числе и "Мой рок-н-ролл".

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