Группа Imagine Dragons выступит в Межапарке с грандиозным концертом

Американская группа Imagine Dragons даст единственный концерт в странах Балтии 1 июня 2022 года на Большой эстраде в Межапарке. Группа выступит в Риге в рамках нового концертного тура Mercury World Tour.

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Imagine Dragons была основана в 2008 году, а дебютный альбом группы Night Visions вышел в 2012 году. С тех пор группа завоевала мировое признание и любовь, став одной из лучших и самых известных рок-групп из Лас-Вегаса со времен The Killers.

"Концерты Imagine Dragons — это великолепные и продуманные шоу, которые напоминают музыкальное приключение, где рок-музыка встречается с элементами хип-хопа, фолк-музыки и электроники", — пишут о выступлениях группы организаторы.

Группа уже выступала в Латвии — первый раз в качестве восходящих звезд в 2013 году на фестивале Positivus, в второй раз в 2016 году уже с сольным концертом в Arena Riga. Предстоящий летом на эстраде в Межапарке концерт смогут увидеть еще больше зрителей.

С момента своего дебюта Imagine Dragons стала одной из ярчайших рок-групп в мире. Imagine Dragons получила 53 престижных музыкальных награды и 160 номинаций за пять выпущенных альбомов. Группа также выиграла три American Music Awards, девять Billboard Music Awards, премию Грэмми за лучшее рок-исполнение, премию MTV Video Music и премию World Music как лучшая рок-группа. В 2018 году группа была номинирована на одиннадцать премий Billboard Music Awards за лучший альбом года. Престижное издание The Rolling Stone назвало песню Radioactive главным рок-хитом года. В 2018 году группа установила рекорд на Spotify став самой популярной группой в мире и первой рок-группой, которая набрала более миллиарда прослушиваний с песнями Believer, Thunder и Radioactive.

Билеты на концерт Imagine Dragons 1 июня на Большой эстраде в Межапарке будут доступны в Biļešu serviss с 5 ноября 10 часов утра по промокоду, который получат все зарегистрированные пользователи. Первая партия билетов для зарегистрированных пользователей будет доступна за 59 евро. Члены клуба FBI и Positivus Concert Club также смогут приобрести билеты уже с 3 ноября 10 часов утра, по промокоду, который будет отправлен зарегистрированным пользователям.

Организаторы концерта SIA BDG Concerts продают "безопасные билеты" и гарантируют, что в случае отмены или переноса концерта покупатель сможет вернуть деньги в течение двух недель после подачи заявки. "Безопасный билет" дополнительно гарантирует, что деньги за отмененные или перенесенные концерты будут возвращены в гораздо более короткие сроки, чем этого требуют национальные правилами.