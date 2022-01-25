Группа Måneskin отменила свой европейский тур и не приедет в Ригу

Победители международного конкурса "Евровидение" 2021 года, итальянская группа Måneskin, чей концерт был запланирован этой весной в Риге, в Латвию не приедет. Музыканты заявили, что вынуждены отложить свой европейский концертный тур.

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Тур пришлось перенести на неопределенный срок из-за быстрого распространения Covid-19 в Европе. “Нам очень жаль. Мы много работали над этим туром, но события последних дней изменили наши планы. В каждой стране свои правила, и мы не можем подстроиться под каждого. Безопасность превыше всего”, — сказал лидер группы Дамиано Давид.

Информацию о новых датах концертов владельцы билетов получат до 1 марта.

Ранее сообщалось, что группа начнет свой европейский тур "Loud Kids On Tour '22" 6 февраля в Лондоне и завершит его 14 марта в Arēna Rīga.



Måneskin – это группа, чей опыт показал, что после победы на Евровидении слава не заканчивается. Музыканты стали популярны по всему миру.

Группа победила на “Евровидении” с песней "Zitti e buoni" в 2021 году, что для многих стало неожиданностью. Тем не менее, песню оценили не только члены жюри, но и телезрители. Группа была основана в Риме в 2016 году и в начале своей карьеры молодые люди были уличными музыкантами. Музыка Måneskin объединяет в себе многие жанры – рок, хип-хоп, поп, регги, фанк и другие.