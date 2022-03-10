Первого апреля в Даугавпилсском театре состоится премьера комической мелодрамы "Длинные выходные" режиссера Олега Шапошникова. Этот спектакль – остроумный взгляд на разные этапы жизни и любви, и расскажут об этом две пары.

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Пегги наконец-то удалось уговорить своего мужа Фрэнка провести уик-энд вдвоем. Без детей, без телевизора, телефона и даже газет – идеальная обстановка, чтобы после нескольких лет брака вернуть отношениям былую романтику. Лишь только в арендованном на выходные домике между супругами вспыхнула страсть, как ее прервало появление другой пары. Безумно влюбленные друг в друга Тони и Джилл намерены отметить трехлетие своих отношений. Оказывается, что агентство допустило ошибку и сдало домик двум парам одновременно. К несчастью Пегги, Фрэнк предлагает молодой паре провести уик-энд вместе. Вначале всё проходит неплохо, но разница в возрасте, взглядах, а также наличие одной ванной комнаты на всех неизбежно приводит к череде комических конфликтных ситуаций, которые делают конец недели нестерпимо длинным.

"Этот спектакль можно сравнить с групповым психотерапевтическим сеансом, где в веселой форме предлагается взглянуть на проблемы супружеской жизни, - говорит Олег Шапошников. - Спектакль будет интересен всем – и тем, кто недавно начал совместную жизнь, и тем, кто давно живет в браке. Но надеемся, что особенно полезной постановка станет для молодых пар, которые сразу после посещения театра смогут задуматься – как же сохранить остроту чувств в своих отношениях".

В основе спектакля лежит одноименная пьеса американского прозаика, драматурга и сценариста Сэма Бобрика, которую он написал вместе с Джин Бобрик. Сэм Бобрик – автор более 40 пьес, работал над такими телевизионными проектами как шоу Энди Гриффита, "Околдованный", "Флинтстоны", "Ловите Смарта!". Пьесу "Длинные выходные" на русский язык перевел Виктор Вебер.

В спектакле участвуют Жанна Лубгане (Пегги), Виктор Янцевич (Фрэнк), Занда Манкопа (Джилл), Николай Гедзюн (Тони).

Спектакль адресован зрителям старше 16 лет. Премьера – 1 апреля, следующий спектакль – 14 апреля.

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 65426520), в кассах Biļešu paradīze и в интернете на www.bilesuparadize.lv.