Hanzas perons продолжает серию "Концерт в первом ряду" с Даной Бйорк

4, 5 и 6 июня в рамках серии концертов выступят директор и актриса Рижского русского театра Михаила Чехова Дана Бйорк, виолончелист Валтер Пуце с пианистом Дайнисом Тенисом и Айнар Миелавс с гитаристом Айгаром Войтишкисом.

Учитывая ограничения по количеству людей, каждое мероприятие смогут посетить лишь 20 слушателей, поэтому артисты будут давать три концерта по 45 минут каждый вечер.

4 июня свою концертную историю "Вот комната эта…" представит Дана Бйорк. С ней на сцену выйдут гитарист Николай Груничев, аккордеонистка Анна-Мария Ивана и контрабасист Никита Осипов. В основу концерта легло одноименное концертное представление, режиссером которого является Дана Бйорк. Пьеса посвящена творчеству поэта и песенника Булата Окуджавы, и в декабре прошлого года открывала в театре новую платформу "Квартирник".

5 июня музыканты Валтер Пуце и Дайнис Тенис из группы "DaGamba" выступят с премьерой новой акустической программой классической музыки "Без электричества". "Мы все время откладывали этот проект, потому что вечно "нет времени", – рассказывает Валтер. - Сейчас у нас появилась прекрасная возможность вернуться в те времена, когда мы изучали классическую музыку. Проживем их вместе. В первом ряду и без электричества".

6 июня своих слушателей будут ждать песенник Айнар Миелавс и его коллега — гитарист Айгар Войтишкис. "В эти дни глобальной неизвестности любое живое выступление жизненно важно для артистов, – говорит Айнар. - Оно дает надежду, которую невозможно обрести никаким иным способом". В этот вечер прозвучат самые популярные песни Миелавса разных периодов – от фолк-роковых баллад времен Атмоды и романсов до рок-, и поп-композиций.

Начало концертов - в 18:00, 19:30 и 21:00. Цена билета - 50 евро.