Хор Латвийского радио приглашает на бесплатный Рождественский концерт

7 января концертный зал "Дзинтари" и хор Латвийского радио приглашают на концерт Рождественского фестиваля "Православные молитвы и песнопения". С учетом ограничений на публичные мероприятия концерт можно будет бесплатно посмотреть на телевизионном канале ReTV в 21.25.

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В этом году в концерте "Православные молитвы и песнопения" прозвучат произведения Георгия Свиридова из собрания "Песнопения и молитвы". В 2018 году хор Латвийского радио записал одноименный альбом, о котором зарубежная критика писала: "Хор радио под управлением Сигварда Клявы сумел раскрыть глубочайший смысл этих произведений, размыв границы между литургией и личным переживанием. Путешествие, в которое они увели слушателей, достойно восхищения".

Также в программу вошли произведения Александра Гречанинова. Он был одним из последних русских композиторов, который в ХХ веке продолжал традиции национальной музыкальной школы и сохранил верность связи народной культуры с традициями православной церкви. Хор Латвийского радио исполнит части произведения Гречанинова "Всенощное бдение".

С учетом установленных ограничений на публичные мероприятия все концерты Рождественского фестиваля транслируются на телевизионном канале ReTV.