5 апреля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Гамлет" режиссера Виестурса Кайришcа. Новая постановка легендарной пьесы Шекспира - не только про вечную борьбу Гамлета с самим собой и против самого себя в попытке выполнить отцовский наказ - отомстить и убить. Он обретает новое звучание в заданном мировыми событиями новом контексте, заданным мировыми событиями. Столетия спустя, пьеса все также точна и актуальна.

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Для режиссер Виестурса Кайришcа это третья постановка на сцене Рижского русского театра. Его "Муму" и "Король Лир", несмотря на отсутствие современных атрибутов, прозвучали очень актуально.

Комментируя формулировку жанра нового спектакля "Хроника военного времени", Виестурс поясняет: "Это пьеса, действие которой разворачивается в "Дании" - государстве, где политических оппонентов всё еще травят ядом, как в Средние века, и где посредственность, придавленная комплексом неполноценности, может стать королем. В государстве, где все только притворяются и играют в "театр", а вещи не называют своими именами. В государстве, воюющем с братским народом из-за небольшой территории – такой маленькой, что земли не хватит даже похоронить всех погибших в сражении за нее. Может, такого государства вообще не существует? Гамлет пытается отыскать правду за фасадом лжи, лицемерия и гнили. Но он не знает, кто, где, когда и как в следующий раз применит яд".





Главную роль в новой постановке играет актер Максим Бусел, который считает, что образ Гамлета, его значение и смысл - глубже, чем подразумевает очевидная трактовка: "Уникальность Шекспира в том, до какой степени его сочинения сохраняют актуальность на протяжении веков и насколько четко ты можешь каждый раз прочесть между строк и понять что-то новое – что-то, относящееся к сегодняшнему дню. В центре постановки находится не столько Гамлет как личность, сколько важные на сегодняшний день события мирового масштаба, которые заставляют нас увидеть эти проблемы глазами Гамлета, почувствовать и оценить их через призму его мировоззрения".

В актерском ансамбле "Гамлета" - Максим Бусел, Александр Маликов, Юлия Бернгардт, Екатерина Фролова, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Вероника Плотникова, Анатолий Фечин, Евгений Черкес, Владимир Гориславец, Константин Никулин, Владислав Янушенок и Дмитрий Палеес.

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Режиссер Виестурс Кайришс с исполнителем роли Клавдия Александром Маликовым.

Творческая команда Виестурса Кайришcа - сценографа Иева Юрьяне, консультант по движению Кристине Брининя, композитор Тимофей Пастухов, художник по свету Евгения Ганзбурга и автор сценической редакции Роман Должанский, который адаптировал текст в переводе Бориса Пастернака в соответствии с творческим замыслом режиссера.

Спектакль "Гамлет" поставлен на русском языке с титрами на латышском и английском языках.

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