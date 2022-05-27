Художественный музей отмечает 150-летие Вильгельма Пурвитиса особой выставкой

С 28 мая по 9 октября в главном здании Латвийского Национального художественного музея пройдёт выставка "Пурвитис", посвящённая 150-летию выдающегося латышского пейзажиста Вильгельма Пурвитиса.

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Посвящённая юбилею великого пейзажиста ретроспектива представляет избранные произведения разных периодов творчества из коллекции Латвийского Национального художественного музея – крупнейшего собрания сохранившихся картин и графических работ мастера, которых дополняют экспонаты из коллекций Лиепайского и Тукумского музеев, а также нескольких частных коллекций – семьи Белевичей, Андриса Клявиньша, Зузанcов и других.

Чередуя более традиционную живописную выразительность с модернизированной под влиянием разнообразных впечатлений, художественное саморазвитие и стилистическая изменчивость "раннего" и "позднего" Пурвитиса на выставке раскрываются в амплитуде от пленэрных зарисовок и неоромантических пейзажей настроения до широких панорам, отмеченных классической традицией, и формирования величественного канона национального пейзажа.

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Во время выставки Латвийский Национальный художественный музей предлагает небывалую доселе возможность – поднявшись по специальной конструкции на высоту 4 метра, вблизи рассмотреть одну из настенных росписей Пурвитиса, украшающую вестибюль 3-го этажа, – созданный в 1907 году пейзаж "Развалины Кокнесского замка". Три люнетные росписи в музее – единственный вклад художника в монументально-декоративную живопись.

Как сателлитный элемент выставки в зале постоянной экспозиции искусства Латвии рубежа XIX–XX веков вместо полотен Вильгельма Пурвитиса расположилась группа фотографий Кристапа Калнса "Прототип", тематически связывающая вневременность живописной классики с документальностью сегодняшних реалий. В фотоработах запечатлён латвийский пейзаж в чередовании времён года, когда художник с достоверно-наблюдательной позиции изучал пейзажные образы, классические мотивы и принципы композиции, знакомые нам по картинам Пурвитиса.

Для лучшего знакомства с выставкой создан аудиогид, который на латышском и английском языках рассказывает о десяти творениях Вильгельма Пурвитиса. Для его использования в экспозиции понадобятся личный мобильный телефон и наушники, однако эти истории можно прослушать и в любом другом месте, где обеспечено интернет-подключение. Аудиогид доступен бесплатно в мобильном приложении ЛНХМ и на онлайн-платформе SoundCloud.

Foto: Publicitātes foto

Создатель и крупнейший модернизатор национальной пейзажной живописи Вильгельм Пурвитис признан одной из главных личностей в визуальном искусстве Латвии первой половины ХХ века. На рубеже веков живописца Вильгельма Пурвитиса, мастерски изображавшего снег и раннюю северную весну, заметили в Петербурге, Париже, Мюнхене, Берлине, Вене и других художественных центрах Европы. Одновременно самый известный представитель современного искусства Балтии активно поддерживал новые перемены в жанре пейзажа, что обеспечило ему успехи за рубежом, авторитет в художественной жизни Риги, а в дальнейшем – неизменно высокий статус в мире латвийского искусства.

Имя европейского латышского классика в истории искусства Латвии и в представлениях общественности стало одним из символов национальной идентичности. В виде поэтических архетипов "пурвитские" образы, мотивы и настроения сохраняют своё присутствие в нашем ощущении и видении пейзажной среды. Созданный живописцем собирательный образ родной северной природы, так же как и классически скомпонованные идеальные пейзажи, передающие красоту Латвии в любое время года, и прежде всего на стыке сезонов, воспринимаются как канон национального пейзажа.

Foto: Publicitātes foto

Пурвитис заслуживает особого внимания ещё и потому, что он воплотил в жизнь идею высшего художественного образования, став одним из создателей культурной политики в независимом Латвийском государстве в качестве первого ректора Латвийской академии художеств и руководителя пейзажной мастерской и параллельно – директора престижного Рижского городского художественного музея (ныне – Латвийский Национальный художественный музей, ЛНХМ), собирателя коллекции национального искусства и организатора репрезентативных международных выставок.

В ноябре 2021 года решением, принятым на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 150-летний юбилей Вильгельма Пурвитиса включён в календарь отмечаемых дней ЮНЕСКО в 2022 году. Способствуя пониманию многообразия и ценностей мировой культуры в международном масштабе, ЮНЕСКО отмечает годовщины важных для государств-участников событий, равно как и выделяет личности, кто своей деятельностью внёс существенный вклад в развитие образования, науки и культуры.