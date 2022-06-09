Хулиганы и виртуозы. В Юрмалу едут звезды балканской музыки Shantel & the Bucovina Club Orkestar

19 августа в концертном зале "Дзинтари" выступят мировые звезды в жанре балканской музыки и настоящие музыкальные хулиганы и виртуозы из Германии - Shantel & the Bucovina Club Orkestar.

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Истинный космополит и артист с греческо-украинскими корнями Shantel (Штефан Хантель) сочетает в своих композициях элементы самых ярких танцевальных стилей и балканских мотивов.

Shantel и его группа создают музыку, буквально искрящую энергией и духом свободы. Кроссовер из панк-рока, регги, греческих, румынских и украинских традиций духовой музыки, приправленный немецкой электроникой - так в нескольких словах можно было бы описать жанровое разнообразие того, что создают музыканты.

"По сути, мы попытались создать опасный коктейль из влияний, который стал своего рода саундтреком к нашей культурной революции, — рассказывает о своем творчестве Хантель. - с точки зрения непредубежденности и космополитического духа, музыка и танцы —лучший способ объединить разные культуры и людей".

В 1994 году вместе с Даниэлем Хаксманом Хантель основал звукозаписывающую компанию Essay Recordings. На этом лейбле он выпустил два сборника под названием Bucovina Club, благодаря которым обрел международную популярность. В 2006 году Shantel стал лауреатом конкурса этнической музыки на английском BBC Radio 3. Вместе с другими диджеями Штефан Хантель участвовал в создании сборника ремиксов Electric Gypsyland на композиции Taraful Haiducilor и Kočani Orkestar. Следующий альбом Shantel Disko Partizani был издан на этом же лейбле.

Сегодня Shantel продолжает свою яркую творческую деятельность в качестве руководителя группы под названием Bucovina Club Orkestar, выступления которой неизменно заставляют слушателей по всему миру подпевать и танцевать так, что вскоре после начала концерта становится невозможно различить, где заканчивается сцена, и где начинается зрительский зал.

Концерт пройдет в рамках фестиваля "Summertime — приглашает Инесса Галанте". Билеты доступны в сети Biļešuparadīze.