Танцоры Goltsman Ballet из Эстонии представят в Риге историю Золушки на современный лад. Классический балет и рок-музыка в живом исполнении танцоров - такое редкое сочетание не оставит зрителя равнодушным. Представление состоится во дворце культуры VEF 10 февраля в 19.00.

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Rock-a-Rella - это классический балет, современные танцы, рок и живая музыка на саксофоне и гитарах. "Респектабельный юноша, стремящийся стать рок-звездой, влюбляется в девушку-официантку, из другого классового сословия, - рассказывает о сюжете хореограф-постановщик Мария Гольцман. - Они встречаются, и происходит все как в сказке - есть волшебные туфли, платья, бал... Хрустальная туфелька непременно найдет свою хозяйку".

Роль современной Золушки исполнит грациозная солистка балета - Сандра Ива. Она предстанет перед зрителями и на роликах, и на пуантах, будет слушать рок и "зависать" в социальных сетях.

В рок-балете Rock-a-Rella прозвучит авторская живая музыка известного эстонского композитора Маркуса Робама. Кроме того, в постановке можно будет увидеть Эву Марию Кангро - балерину, играющую на саксофоне.

Подробную информацию о билетах, местах проведения и ограничениях можно посмотреть на сайте www.ticketbest.lv.