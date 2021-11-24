Инесе Галанте приглашает на праздничный концерт "Рождественская прелюдия" в Домском соборе
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Перед Рождеством, 11 декабря, в 19.00 оперная певица Инесе Галанте выступит с праздничным концертом "Рождественская прелюдия" в Домском соборе. В неповторимой атмосфере величественного средневекового собора прозвучат произведения известных композиторов классической и духовной музыки.

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В концерте примут участие многие популярные музыканты: выдающийся контратенор и исполнитель музыки барокко Сергей Йегерс, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, хор мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы им. Язепса Мединьша под управлением Романа Ванагса, а также лауреаты конкурса "Таланты Инесы Галанте" — саксофонист Игнатий Тришкинс, пианистка Мелисса Таканбекова и скрипачка Мария Геворкян.

В исполнении Инесы Галанте вы услышите сочинения Бетховена, Каччини, Верди и других композиторов, а в дуэте с блестящим контртенором Сергеем Йегерсом она исполнит произведения итальянского композитора Перголези. И, конечно, одной из самых трогательных частей программы станет исполнение самого известного рождественского христианского гимна "Тихая ночь" (Stille Nacht, heilige Nacht) в исполнении хора мальчиков Рижской 1-й музыкальной школы им. Язепса Мединьша.

"Рождественская прелюдия" Инесы Галанте — одна из главных праздничных традиций рижан. Билеты на концерт можно купить в кассах Biļešu paradīze.

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