Инесса Галанте и “Рождественская прелюдия” в Домском соборе

11 декабря в 20.00 в Рижском Домском соборе пройдет одно из самых красивых предновогодних культурных событий столицы, ставшее доброй традицией – концерт классической и духовной музыки "Рождественская прелюдия".

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Под сводами Домского собора прозвучат любимые публикой классические и современные музыкальные произведения, наполненные светлым и радостным рождественским настроением. В праздничном концерте примут участие всемирно признанная оперная певица Инесса Галанте, выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, всемирно известный композитор и органист Айварс Калейс, хор мальчиков школы имени Язепа Мединьша под руководством дирижера Романа Ванагса, а также молодые талантливые музыканты, лауреаты конкурса "Таланты Инессы Галанте".

Концерт "Рождественская прелюдия" станет первым выступлением Инессы Галанте перед латвийской публикой за последний год. "Я счастлива пригласить вас, мои дорогие друзья, на нашу долгожданную встречу, которая пройдет в величественных стенах главного собора нашего города. Я скучала по теплу латвийской публики, нашему живому общению и очень рада, что совсем скоро мы вместе с моими замечательными коллегами и молодыми талантами вновь выйдем на сцену. Талантливые артисты, великолепная акустика, праздничное убранство, прекрасная публика – нас ждет незабываемый вечер, наполненный любовью и волшебной музыкой", — говорит Инесса Галанте.

В исполнении Инессы Галанте прозвучат знаменитые произведения Бетховена, Каччини, Верди и других композиторов, в дуэте с контратенором Сергеем Егерсом будут исполнена кантата Stabat Mater итальянского композитора Перголези и другие произведения. Одной из самых трогательных частей программы станет выступление хора мальчиков школы имени Язепа Мединьша – самое известное в мире христианское песнопение "Тихая ночь, святая ночь" (нем. Stille Nacht, heilige Nacht) перенесет слушателей в предрождественскую сказку.

Билеты доступны в кассах Biļešu Paradīze.