Инесса Галанте представит новый уникальный проект VIVA LATVIJA!

12 сентября, в 17.00 и в 20.00 в Большой Гильдии выступит оперная дива c мировым именем, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру Инесса Галанте. В репертуаре певицы – около 40 ведущих оперных партий на самых престижных сценических площадках мира.

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Мероприятие станет одним из цикла уникальных музыкальных событий, которые проходят в рамках нового проекта "Фонда Инессы Галанте" - VIVA LATVIJA! Выступления артистов пройдут в особенном формате - это будут концерты, объединенные с диалогами со зрителями и мастер-классами, где прославленные музыканты и исполнители поделятся секретами своего мастерства и ответят на вопросы слушателей прямо из зала.

Обладательница бархатного и проникновенного тембра с нежнейшими градациями пианиссимо до глубокого драматического сопрано Инесса Галанте исполнит ряд излюбленных публикой композиций, в том числе легендарный Summertime, также в концерте прозвучат арии и любовные дуэты из мировых опер, исполненные вместе с молодыми талантливыми исполнителями – солистом ЛНО тенором Артемом Сафроновым и баритоном Даниилом Кузьминым. Оба артиста являются победителями прошлогодних конкурсов "Таланты Инессы Галанте". В концерте примут участие и другие лауреаты конкурса.

Проект VIVA LATVIJA! начался с масштабной творческой акции в поддержку латвийской публики в социальных сетях, запущенной Инессой Галанте в мае. Совместно с Андреем Осокиным и голландским саксофонистом Хенком ван Твиллертом артисты записали видео с произведением Джулио Каччини "Ave Maria". В свое время именно Инесса дала старт его триумфальному шествию по всему миру, выпустив композицию на своем диске "Debut", удостоенном золотого и платинового статуса. Сегодня это исполнение является знаковым, а с недавних пор сопровождает виртуальный тур по легендарному Notre-Dame de Paris. На концерте в Большой Гильдии также прозвучит это произведение.

Билеты можно приобрести в сети Bilešu paradīze.