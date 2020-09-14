Инесса Галанте приглашает на серию необычных концертов

17 сентября в Большой Гильдии в рамках нового проекта Фонда Инессы Галанте Viva Latvija! пройдет выступление популярной латвийской группы этномузыки Tautumeitas.

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На концерте прозвучат песни из альбома, завоевавшего в 2019 году премию "Золотой микрофон" в категории "Лучший альбом народной и этномузыки" 2019 года, радиохиты Dai citas meitas и Sadziedami и новые композиции, выпущенные прошедшим летом.

"Мне казалось, что я уже многое в жизни слышала, многое видела, но я должна признаться: Tautumeitas стали для меня огромным сюрпризом. Божественно красивые - настоящие супермодели - и поют безупречно. Захотелось притормозить, остановиться и вслушаться – это очень свежо, современно, с новым подходом к звучанию и в оригинальной, самобытной подаче", - рассказывает вдохновительница проекта Viva Latvija! оперная певица Инесса Галанте.

Мероприятия проекта проходят в интерактивном формате – концерты объединены с общением со зрителями в жанре ток-шоу и мастер-классами, где музыканты и исполнители делятся секретами своего мастерства. Открыта специальная телефонная линия, на которую можно заранее отправить SMS со своим вопросом артистам (тел. 37120060630).

В роли ведущего и модератора вечера выступит популярный шоумен Валтерс Краузе.

Коллектив Tautumeitas основан в 2015 году, в его составе 6 профессиональных вокалисток – Асната Ранцане, Аурелия Ранцане, Илона Дзерве, Лаума Берза, Лаура Лиепиня и Лаура Марта Лиците. Девушки исполняют народные и современные композиции в стиле традиционного латышского многоголосья.

Билеты можно приобрести в сети Bilešu paradize.

Концерт состоится с учетом действующих ограничений на проведение публичных мероприятий.