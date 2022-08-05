Инга Кална начнет новый сезон концертов в Латвийской национальной опере

С концерта "Инга Кална. Верди" 14 августа в Латвийской национальной опере и балете (ЛНОБ) начнется новый сезон. Юбилейная сольная программа певицы прозвучит в Большом зале в сопровождении оркестра ЛНО под управлением дирижера Мартиньша Озолиньша.

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Инга Кална – сопрано с безупречной вокальной техникой и музыковедческими знаниями, которую выделяет блестящий репертуар разных эпох и стилей. Сейчас артистка живет в Гамбурге, но в свой юбилейный год - ей исполнилось 50 лет - хочет порадовать слушателей и в Латвии.

Занятия вокалом она начинала в Риге, но продолжила в Королевской аакадемии в Лондоне. В 1995 году, после удачного дебюта в роли Пампины в "Волшебной флейте" Моцарта, Инга Кална была приглашена в штат Латвийской оперы, где исполняла такие роли, как Мими ("Богема" Пучини), Джильда ("Риголетто" Верди), а в роли Лючии в опере "Лючия ди Ламмермур" она завоевала премию Латвийского театра и Большую музыкальную награду Латвии.

После успеха на родине певица переехала в Гамбург, была солисткой Гамбургской государственной оперы. Также пела в Нидерландской опере в Амстердаме, Фламандской опере в Антверпене, оперных театрах Тампере, Лозанны, Тулузы и в Москве.

О предстоящем концерте певица говорит: "Я могу описать свое творчество и выбор репертуара только перефразируя латышскую народную песню – "ej balstiņa tu pa priekšu, es tavās pēdiņās", - ты иди вперед, а я за тобой. Я всегда выбирала именно то направление, в котором развивался мой голос. Вот почему свое тридцатилетие я отпраздновала в Опере концертом музыки Генделя, 20 лет на сцене - программой бельканто, затем была программа Моцарта, и, наконец, теперь пришло время музыки Верди".

В предстоящий концерт будут включены фрагменты из ранних произведений Верди — "Разбойники", "Корсар", из более зрелого периода — "Сила судьбы", а и из последних произведений — "Отелло".

Билеты можно приобрести в кассах ЛНОБ и онлайн.

Концерт будет транслироваться в эфире Латвийского радио.