Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович репетируют новый спектакль в театре "Дайлес"

15 января 2022 года в театре "Дайлес" начался первый этап репетиций крупного международного театрального проекта. Российский режиссер Тимофей Кулабин ставит пьесу французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса "В одиночестве хлопковых полей", где главные роли сыграют звезды мировой величины — ​​Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович. Премьера спектакля запланирована на конец мая 2022 года.

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Постановку представляет театр "Дайлес" в сотрудничестве с Фондом поддержки и развития современного искусства "Территория", при участии Фонда "M-ART" un "Blavatņik Family Foundation".

"В театре "Дайлес" уже идут репетиции. У нас работает замечательный актерский состав и всемирно известный режиссер Тимофей Кулябин. Театр "Дайлес" является ко-продюсером спектакля в этом международном проекте", — говорит директор театра Виестурс Кайришс.

Репетиции пьесы пройдут в два этапа, первый из которых закончится 25 января. Затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы в конце месяца представить премьеру 28, 29, 30 и 31 мая. Спектакль в Риге будет на английском языке с субтитрами на латышском и русском языках.

"В 2022 году к теме запретного, невысказанного и непреодолимого влечения нужно обращаться иначе. Мы делаем спектакль о тайном желании, которое наказуемо и которое любое общество признает преступным – по действующему законодательству. В этом спектакле двое актеров, но только один персонаж. Большую часть времени мы проводим в подсознании, в кошмарных видениях героя, которого мы так и не увидим. Вместо него на сцене есть две противостоящие друг другу фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог.

Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе – и с тем, от чего он не может избавиться, не лишив себя при этом жизни. Это история человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным. Этот мир порождает внутренний разлад, диссонанс, который убивает человека изнутри, как смертельный недуг" , — рассказывает о постановке режиссер Тимофей Кулябин.

Foto: Marko Rass

"Театр "Дайлес" поставил перед собой цель быть европейским театром, расположенным между двумя театральными империями — немецкой и российской. К тому же, у нас один из лучших залов в странах Балтии. ", — в разговоре с Delfi сообщил худрук театра Виестурс Кайришс. Он сообщил, что в спектакле минимально задействованы и актеры "Дайлес", которые будут в отснятых специально для проекта видеоматериалах.

"Как это часто бывает, люди такого масштаба — скромные, очень приземленные и настоящие трудоголики. Наши маленькие поп-звезды наверняка могли бы многое узнать о том, как ведут себя настоящие звезды. Это стало бы для них большим сюрпризом. Это прос то люди, которые трудятся и выполняют свою работу на самом высоком с мире уровне", — говорит Кайришс о Малковиче и Дапкунайте.

Ингеборга Дапкунайте и Джон Малкович не впервые встречаются на театральной сцене, на их счету около десяти совместных проектов в театре и в кино. В 2009–2011 годах они играли в музыкальном спектакле Михаэля Штурмингера "Вариации Джакомо", который с большим успехом был показан во многих странах мира. В 2017 году актеры вместе снимались в российском фильме "Про любовь".

Режиссер нового спектакля Тимофей Кулябин — один из самых известных в Европе российских режиссеров молодого поколения. Вместе с драматургом Романом Должанским они создали сценическую редакцию пьесы, в которой важную роль должны играть звуковой дизайн и видео-партитура. Видеокамеры нового поколения сопровождают игру актеров и создают не просто эффект "крупного плана", но параллельное медиа-действие, своего рода live videoart.

Бернар-Мари Кольтес – автор полутора десятков пьес, самые известные из которых, такие как "Ночь на пороге лесов", "Битва негра с собаками", "Западная пристань", "В одиночестве хлопковых полей" вошли в репертуар театров всего мира. К творчеству Кольтеса неоднократно обращались крупнейшие европейские режиссеры, среди которых – Патрис Шеро, Петер Штайн, Кшиштоф Варликовский, Михаэль Тальхаймер, Кама Гинкас, Луис Паскуаль и другие.

Ингеборга Дапкунайте - актриса театра и кино, телеведущая. Является одной из самых узнаваемых и популярных актрис в России. В настоящее время ее театральная работа в России связана, главным образом, с Театром Наций (Москва), где она играет главные роли, как в классических произведениях, так и в пьесах современных драматургов.

Джон Малкович - актер, режиссер, продюсер и сценарист. Работы в кино, демонстрирующие его широчайший актерский диапазон, выдающееся обаяние и технику, принесли ему мировую славу, десятки призов и несколько номинаций на "Оскар". В кино сыграл более 70 ролей, в том числе, в фильмах Стивена Спилберга ("Империя солнца", 1987), Бернардо Бертолуччи ("Под покровом небес", 1990), Стивена Фрирза ("Опасные связи", 1988), братьев Коэн и других.