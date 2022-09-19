Ищут поэтов: в Риге пройдет открытый микрофон для пишущих стихи

Вечером 22 сентября в баре Laska (Бирзниека-Упиша, 8) соберутся любители поэзии — там будет проводиться открытый микрофон для желающих выступить со своими стихами или песнями. Вход — свободный, участие — по предварительной записи.

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"Рига пишет стихи, но кто об этом узнает, если поэты нигде не выступают?" — говорится в описании мероприятия. Чтобы показать себя, выступающим даётся пять минут (тем, кто выступает под музыку — семь).

"В прошлые разы были участники очень разного уровня — от тех, кто действительно умеет писать, до тех, кто, увы, едва ли когда-нибудь научится, — рассказывает организатор Анастасия. — И много тех, кто имеет все шансы научиться. Когда я ходила на такие открытые микрофоны в Санкт-Петербурге, я "в прямом эфире" наблюдала прогресс многих ребят. Вот человек пишет ерунду какую-то скучную, а через полгода смотришь на него — появляются какие-то интересные образы, необычные рифмы, артистизм. Так что не нужно стесняться, если вам кажется, что Бродский круче. Если вы это понимаете и не считаете себя гением, вы уже небезнадёжны".

Мероприятие будет проходить на русском языке. Желающих выступить организатор просит отправить на почту три своих стихотворения.