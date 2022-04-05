9 апреля в 14 часов в рижской Церкви Святого Павла пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку беженцев из Украины.

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Марафон продлится примерно 7 часов, в нем примут участие более 25 музыкантов. Также в рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка.

В программе концерта произведения Баха, Моцарта, Грига. Впервые на органе будет исполнена композиция украинского композитора Мирослава Скорика, прозвучат и произведения латышских авторов.

Вечером в память о жертвах войны зажгутся тысячи свечей.

Все собранные средства от продажи билетов, пожертвований и благотворительной ярмарки будут переданы в фонд помощи Tavi draugi.

Цена билета - от 5 евро, можно также сделать пожертвование.

Прямая трансляция концерта будет доступна на YouTube.