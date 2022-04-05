9 апреля в 14 часов в рижской Церкви Святого Павла пройдет благотворительный концерт-марафон в поддержку беженцев из Украины.
Марафон продлится примерно 7 часов, в нем примут участие более 25 музыкантов. Также в рамках мероприятия состоится благотворительная ярмарка.
В программе концерта произведения Баха, Моцарта, Грига. Впервые на органе будет исполнена композиция украинского композитора Мирослава Скорика, прозвучат и произведения латышских авторов.
Вечером в память о жертвах войны зажгутся тысячи свечей.
Все собранные средства от продажи билетов, пожертвований и благотворительной ярмарки будут переданы в фонд помощи Tavi draugi.
Цена билета - от 5 евро, можно также сделать пожертвование.
Прямая трансляция концерта будет доступна на YouTube.