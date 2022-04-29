Исповедь лакея. В Рижском русском театре премьера моноспектакля "Человек из ресторана"

Сто лет назад Михаил Чехов снялся в главной роли немого кино "Человек из ресторана" по повести Ивана Шмелева. Рижский русский театр его имени снова предлагает публике осмыслить историю маленького человека, незаметного, но стойкого — моноспектакль Вадима Гроссмана в Малом зале.

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"Большой труд надо положить, чтобы из обыкновенного человека лакея сделать", - говорит главный герой спектакля "Человек из ресторана" Яков Софроныч Скороходов. 22 года он служит официантом в ресторане "Прага". Положению его не позавидуешь — надо быть невидимым, при этом все видеть, слышать ти угадывать любые желания клиентов.

Зато работа помогает семье лакея сводить концы с концами: снимать квартиру, сыну Коле — получать образование в реальном училище, дочери Наташе - закончить гимназию. Скороходов мечтает о том, чтобы скопить денег и купить "домик у заставы", где жить своим хозяйством. Как религиозный человек, он не хочет получать деньги неправедным путём, и однажды возвращает найденную под столом крупную купюру, которую обронили пьяные гости.

В моноспектакле Вадима Гроссмана есть и любовь, и интрига, и юмор, и философия маленького человека, робкого и незаметного, но с большим сердцем и проницательным умом. Он хорошо подмечает детали и разбирается в натуре тех, кого можно назвать "хозяевами жизни", а это очень полезное свойство для осознания современных реалий, нередко вытесняющих "за борт парохода жизни" тех, кто не соответствует требованиям времени.

Слова стыд, совесть и милосердие для Якова — не пустой звук. "Сегодня пошёл народ другого фасона и склонен больше в кармане иметь лишние пять рублей," – говорит главный герой этой истории Яков Скороходов – и упрямо держится за собственные представления о том, что на самом деле важно и ценно.

В афише Рижского русского театра им. М.Чехова "Человек из ресторана" появился не случайно, ведь именно Чехов в 1927 году сыграл Якова Скороходова в тогда ещё немом кинематографе, популяризовав написанный в 1911 году Иваном Шмелевым роман. В память о великом артисте его любимый герой сегодня снова выходит на театральную сцену – в трагикомедии о маленьком человеке с большой душой.