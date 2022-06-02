История цыганского народа в полотнах. В Риге открылась выставка Орнеллы Рудевич
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В центре современного цифрового искусства Digital Art House открывается выставка Орнеллы Рудевич - внучки и преемницы художника и поэта Карлиса Рудевича.

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Главная идея проекта Art of Gipsy – показать суть цыганского народа, изменить понимание их образа жизни и познакомить с традициями через полотна художницы.

"Мои работы — это история, легенды и жизнь моего талантливого народа, его нелегкий путь через века", - говорит Орнелла Рудевич.

Экспозиция – это комбинация масштабных ярких картин, видеопроекций и звукового оформления.

Выставка работает до 1 июля (экспозиция открыта со вторника по воскресенье). По пятницам посетителей ждут концерты живой музыки - будут звучать цыганские задорные песни и гитарные романсы.

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