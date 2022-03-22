Итальянская группа Måneskin объявила дату перенесенного концерта в Риге
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Концерт итальянской сенсации Måneskin, выигравшей в прошлом году "Евровидение" должен был пройти в Риге 14 марта, но был отменен из-за пандемии. Сейчас стала известна новая дата.

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Måneskin стала первой итальянской рок-группой, вошедшей в топ-10 британского чарта синглов, и второй группой в истории "Евровидения", попавшей в Billboard Global 200.

Прошлогоднее объявление мирового тура вызвало огромный ажиотаж, например, в Риге все билеты были раскуплены спустя три часа после старта продаж. Все они действительны для посещения концерта, который пройдет 18 мая 2023 года в Arēna Rīga. Также в продажу поступят дополнительные билеты. Приобрести их можно в сети Biļešu serviss: в предварительной продаже с 22 марта, в публичной - с 25 марта.

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